22.04.2018, 14:20

В Польше комиссии по гособороне Балтийских и Северных стран участвуют в форуме по вопросам безопасности

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rus.delfi.ee
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Hannes Hanso
Hannes HansoFoto: Tiit Blaat

С воскресенья по вторник члены комиссий по государственной обороне парламентов Балтийских и Северных стран находятся в Польше, где принимают участие в ежегодном форуме по вопросам безопасности. Основные темы форума — безопасность региона Балтийского моря и риски гибридной войны, значится в пресс-релизе.

По словам председателя комиссии Ханнеса Хансо, эти государства объединяют четкие общие интересы и длительный опыт сотрудничества в сфере обороны. В качестве примера сотрудничества он привел соглашения, которые позволяют кораблям швартоваться в портах Балтийского моря и самолетам садиться на летных базах союзников. Эстония также планирует присоединиться к проекту обмена информацией по мониторингу воздушного пространства.

”В ходе встречи в Польше у сторон будет прекрасная возможность скоординировать позиции по развитию оборонной сферы как НАТО, так и Европейского союза. Участники также смогут выразить свои ожидания относительно результатов предстоящего саммита НАТО, — сказал Хансо. — Многие государства-члены НАТО считают, что дополнительная деятельность альянса по восточному направлению не требуется. Наша цель, напротив, — чтобы НАТО продолжал укреплять систему сдерживания в регионе”.

Во время визита также планируется посетить международный северо-восточный корпус НАТО в Шецине. Помимо председателя комиссии по государственной обороне Ханнеса Хансо, в визите принимают участие члены комиссии Йоханнес Керт, Антс Лаанеотс и Маргус Цахкна.

ТОП

В настоящее время сотрудничеством Балтийских и Северных стран в сфере государственной обороны руководит Норвегия. В число определенных государством приоритетов, помимо прочего, входят темы автономных и автоматизированных технологий, логистики и сотрудничества в сфере надежности снабжения. Это также включает в себя вопросы совместных ремонтных баз, поставок и обслуживания.

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