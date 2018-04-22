В Польше комиссии по гособороне Балтийских и Северных стран участвуют в форуме по вопросам безопасности

”В ходе встречи в Польше у сторон будет прекрасная возможность скоординировать позиции по развитию оборонной сферы как НАТО, так и Европейского союза. Участники также смогут выразить свои ожидания относительно результатов предстоящего саммита НАТО, — сказал Хансо. — Многие государства-члены НАТО считают, что дополнительная деятельность альянса по восточному направлению не требуется. Наша цель, напротив, — чтобы НАТО продолжал укреплять систему сдерживания в регионе”.

Во время визита также планируется посетить международный северо-восточный корпус НАТО в Шецине. Помимо председателя комиссии по государственной обороне Ханнеса Хансо, в визите принимают участие члены комиссии Йоханнес Керт, Антс Лаанеотс и Маргус Цахкна.

В настоящее время сотрудничеством Балтийских и Северных стран в сфере государственной обороны руководит Норвегия. В число определенных государством приоритетов, помимо прочего, входят темы автономных и автоматизированных технологий, логистики и сотрудничества в сфере надежности снабжения. Это также включает в себя вопросы совместных ремонтных баз, поставок и обслуживания.