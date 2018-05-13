В походе с детскими колясками в честь Дня матери приняли участие сотни человек

Сегодня, 13 мая, День матери юбилейного года начался с похода с детскими колясками, в котором приняло участие более 600 человек. Походы с детскими колясками ЭР100 в честь Дня матери состоялись в Таллинне, Нарве, Пярну, Раквере, Вильянди и Курессааре.

”Вместе с более чем 600 участниками походов дан замечательный старт празднованию Дня матери”, — сказал руководитель крупных проектов организационной команды ЭР100 Маргус Кастерпалу. ”Я рад, что многим семьям понравилась новая идея походов с детскими колясками, и они пришли насладиться вместе погодой и компанией друг друга. Благодарю всех участников, а также организаторов массовых спортивных мероприятий и городские муниципалитеты, которые подарили походы с детскими колясками к юбилею Эстонии”, — добавил Кастерпалу.

Первый общеэстонский поход с детскими колясками прошел в шести городах Эстонии: в Таллинне, Нарве, Пярну, Раквере, Вильянди и Курессааре.

В число организаторов общеэстонского похода с детскими колясками в честь Дня матери вошли НКО ”Spordiürituste Korraldamise Klubi”, город Раквере, фонд ”Narva linna arendus”, НКО ”Spordiklubi Raudmees”, Сааремааская спортивная школа, Вильяндиский велосипедный клуб в сотрудничестве с Вильяндиской спортивной школой и организатором забега вокруг озера Мати Юриссоном.