13.05.2018, 13:15

В походе с детскими колясками в честь Дня матери приняли участие сотни человек

 (3)
rus.delfi.ee
EST 2
Ema lapsega pargis
Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

Сегодня, 13 мая, День матери юбилейного года начался с похода с детскими колясками, в котором приняло участие более 600 человек. Походы с детскими колясками ЭР100 в честь Дня матери состоялись в Таллинне, Нарве, Пярну, Раквере, Вильянди и Курессааре.

”Вместе с более чем 600 участниками походов дан замечательный старт празднованию Дня матери”, — сказал руководитель крупных проектов организационной команды ЭР100 Маргус Кастерпалу. ”Я рад, что многим семьям понравилась новая идея походов с детскими колясками, и они пришли насладиться вместе погодой и компанией друг друга. Благодарю всех участников, а также организаторов массовых спортивных мероприятий и городские муниципалитеты, которые подарили походы с детскими колясками к юбилею Эстонии”, — добавил Кастерпалу.

Первый общеэстонский поход с детскими колясками прошел в шести городах Эстонии: в Таллинне, Нарве, Пярну, Раквере, Вильянди и Курессааре.

В число организаторов общеэстонского похода с детскими колясками в честь Дня матери вошли НКО ”Spordiürituste Korraldamise Klubi”, город Раквере, фонд ”Narva linna arendus”, НКО ”Spordiklubi Raudmees”, Сааремааская спортивная школа, Вильяндиский велосипедный клуб в сотрудничестве с Вильяндиской спортивной школой и организатором забега вокруг озера Мати Юриссоном.

Прошедший 13 мая первый общеэстонский поход с детскими колясками является частью серии юбилейных походов ЭР100, а также общим подарком городов и организаторов массовых спортивных мероприятий к сотому дню рождения Эстонской Республики. Всего в программе серии юбилейных походов ЭР100 более 150 походов в разные уголки Эстонии (www.ev100.ee/juubelimatkad).

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: Элина Нечаева: это великолепный результат. Но меня удивило, что наши соседи и Северные страны дали так мало баллов

13.05.2018
“Думаю, это великолепный результат. Победа уже в том, что мы прошли в финал. Быть на восьмом месте среди ТОП-10 таких сильных исполнителей — это очень здорово. Я очень этому рада”, — сказала Элина Нечаева после оглашения результатов “Евровидения-2018” и добавила, что “выложилась на все 200 процентов”.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Упал, очнулся – инвалид. Мужчина лишился трудоспособности из-за удара по голове, а его обидчика полностью оправдали

13.05.2018
Теплым летним вечером житель Вильянди Александр Вишняков (36) возвращался домой из гостей. Шел он с подругой и был довольно сильно пьян. Пройдя мимо скамейки, на которой сидели и разговаривали двое мужчин, Александру вдруг показалось, что говорят о нем и даже насмехаются, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES107012002
113,40 €
68,04 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
-20% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
119,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
-40% Esprit naiste käekell ES106112002
205,20 €
123,12 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €

В День Матери с послевкусием от Дня Победы

13.05.2018
Спасибо, друзья, тем, кто понял, что именно я хотел донести в своём предыдущем материале, посвящённом Дню Победы. Но спасибо и тем, кто, прочитав, ничего не понял, тем, кто проигнорировал, не откомментировав, и тем, кто высказал протест или возмущение — в личных письмах и публичных комментариях.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Полицейского Пыхьяской префектуры задержали за вождение в пьяном виде

13.05.2018
Вчера в 15:30 на перекрестке Колде и Пельгуранна в Таллинне полиция проверила легковой автомобиль Mercedes-Benz и обнаружила в нем водителя в алкогольном опьянении, который оказался чиновником Ида-Харьюского отделения полиции
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ