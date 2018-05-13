13.05.2018, 13:15

В походе с детскими колясками в честь Дня матери приняли участие сотни человек

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rus.delfi.ee
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Ema lapsega pargis
Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

Сегодня, 13 мая, День матери юбилейного года начался с похода с детскими колясками, в котором приняло участие более 600 человек. Походы с детскими колясками ЭР100 в честь Дня матери состоялись в Таллинне, Нарве, Пярну, Раквере, Вильянди и Курессааре.

”Вместе с более чем 600 участниками походов дан замечательный старт празднованию Дня матери”, — сказал руководитель крупных проектов организационной команды ЭР100 Маргус Кастерпалу. ”Я рад, что многим семьям понравилась новая идея походов с детскими колясками, и они пришли насладиться вместе погодой и компанией друг друга. Благодарю всех участников, а также организаторов массовых спортивных мероприятий и городские муниципалитеты, которые подарили походы с детскими колясками к юбилею Эстонии”, — добавил Кастерпалу.

Первый общеэстонский поход с детскими колясками прошел в шести городах Эстонии: в Таллинне, Нарве, Пярну, Раквере, Вильянди и Курессааре.

В число организаторов общеэстонского похода с детскими колясками в честь Дня матери вошли НКО ”Spordiürituste Korraldamise Klubi”, город Раквере, фонд ”Narva linna arendus”, НКО ”Spordiklubi Raudmees”, Сааремааская спортивная школа, Вильяндиский велосипедный клуб в сотрудничестве с Вильяндиской спортивной школой и организатором забега вокруг озера Мати Юриссоном.

Прошедший 13 мая первый общеэстонский поход с детскими колясками является частью серии юбилейных походов ЭР100, а также общим подарком городов и организаторов массовых спортивных мероприятий к сотому дню рождения Эстонской Республики. Всего в программе серии юбилейных походов ЭР100 более 150 походов в разные уголки Эстонии (www.ev100.ee/juubelimatkad).

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