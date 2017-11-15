В поездах Elron до начала декабря будут играть спектакль, посвященной столетию ЭР

Начиная с завтрашнего дня и до начала декабря на линии Таллинн-Тарту и Тарту-Таллинн можно будет увидеть новый формат театральной постановки: в едущем поезде будет играться спектакль Ивара Пыллу и Марта Колдитса ”ББ появляется ночью”, который посвящен столетию Эстонской Республики.

Премьера спектакля состоится сегодня, 15 ноября, и пройдет она сразу в двух поездах: отправляющемся в 17:30 с Балтийского вокзала поезде Таллинн-Тарту и отправляющемся в 17:00 из Тарту поезде Тарту-Таллинн, где любителям театра будут розданы наушники. Представление продолжится в здании Тапаского железнодорожного вокзала.

Билеты можно приобрести в Piletilevi и билет на спектакль включает в себя поездку на поезде по маршруту Тарту-Тапа-Тарту или Таллинн-Тапа-Таллинн.

”ББ появляется ночью” напоминает нам о периоде второй мировой войны и десятилетии большого предательства. Спектакль основан на романе Мати Унта ”Брехт появляется ночью” и документальных материалах.

”Мы знаем, как эстонец видит 1940-ые годы, годы предательств и войн. Какими же их видят европейский интеллектуал, бегущий от нацистов? Каким видят это десятилетие финский писатель эстонского происхождения, жена-коммунистка хозяина мызы? Как это все может происходить одновременно?”,- задаются вопросом постановщики Ивар Пыллу и Март Колдитс.

Спектакль ”ББ появляется ночью” был создан в сотрудничестве Von Krahli Teater и Tartu Uus Teater в рамках театральной серии ”История столетия”. Режиссеры Ивар Пыллу и Март Колдитс, актеры Роберт Аннус, Маарья Якобсон, Хенрик Калмет, Кристель Леэсменд, Маарья Митт и Тынис Нийнеметс.

Больше информации о спектакле: https://www.ev100.ee/et/bb-ilmub-oosel

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