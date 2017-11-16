В поддержку глухих детей было собрано более 21 000 евро

В рамках благотворительной кампании, проведенной в августе и сентябре Детским фондом Клиники Тартуского университета и кондитерской фабрикой Kalev, в поддержку детей с нарушениями слуха были собраны 21 133 евро.

В рамках благотворительной кампании ”Ole kah käpp!” с каждого продукта марки Mesikäpp, проданного в августе и сентябре, Kalev пожертвовал два цента на нужды детей с нарушением способностей слуха — деньги пойдут на оплату доли самофинансирования при покупке необходимых речевых процессоров. Благодаря средствам, собранным отзывчивыми жителями страны, помощь получат 30 семей с детьми с особыми потребностями со всей Эстонии.

Хирург-отоларинголог из Клиники Тартуского университета доктор Марис Суурна пояснила, что благодаря раннему вмешательству в наше время можно помочь большинству детей с нарушением способностей слуха.

”Во внутреннее уха ребенка устанавливают имплантат, позволяющий им слышать звуки. Одну из частей имплантата — речевой процессор — необходимо заменять раз в 6-7 лет, — рассказала Суурна. — Государство, конечно, финансирует покупку таких процессоров, но родителям ребенка приходится уплачивать долю самофинансирования в размере до 1000 евро”. Ежегодно новые речевые процессоры требуются примерно десяти детям.

Руководитель по стратегии Детского фонда Кюллике Саар выразила благодарность в связи с тем, что в этом году команда Kalev приняла решение сотрудничать именно с Детским фондом и собрать пожертвования для детей с нарушениями слуха.

”Такая поддержка очень важна для семей, где растут дети с нарушениями слуха, поскольку оплата доли самофинансирования при приобретении необходимых вспомогательных средств является очень большим расходом для эстонской семьи среднего достатка”, — отметила Саар.

Председатель правления Kalev Кайдо Кааре поблагодарил всех друзей Mesikäpp, которые помогли сделать доброе дело. ”Множество небольших вкладов сотворили большое чудо. Мы продолжим кампанию и в следующем году, чтобы помочь тем, кто нуждается в помощи”, — сказал Кааре.

Кампания ”Ole kah käpp!” проводится в этом году в третий раз. В первый год при сотрудничестве с Эстонским союзом родителей детей с онкологическими заболеваниями на создание игровых комнат с возможностью проведения физиотерапевтических процедур для детей с онкологическими заболеваниями в Клинике Тартуского университета и в Таллиннской детской больнице удалось собрать 25 511 евро.

Вторая кампания проходила при сотрудничестве с Хаапсалуским неврологическим реабилитационным центром — в поддержку лечения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата были собраны 21 062 евро на приобретение необходимых маленьким пациентам ортезов.