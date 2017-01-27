В поддержку эстонско-российского трансграничного сотрудничества будет выделено 10 млн евро

Открыт первый тур приема ходатайств в рамках программы эстонско-российского трансграничного сотрудничества на 2014-2020 годы.

Программа обеспечит поддержку проектам, для которых четко характерно трансграничное сотрудничество и в которые вовлечено по меньшей мере два партнера, один из которых из Эстонии, а второй из России.

”Данная программа — это великолепная возможность для местных самоуправлений, предпринимателей и других ходатаев, благодаря которой можно сделать вклад в развитие своего региона и содействовать трансграничному сотрудничеству, — сказал министр государственного управления Михаил Корб. — Надеюсь, что все хорошие идеи найдут себе партнеров”.

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В первом туре приема ходатайств поддержка направлена на три области:

• предпринимательство и развитие малых и средних предприятий

• добросовестное управление на местном и региональном уровне

• охрана окружающей среды, смягчение последствий изменения климата и адаптация к ним.

Регионы, нуждающиеся в поддержке:

• В Эстонии: Северо-восточная Эстония, Южная Эстония, Центральная Эстония и Северная Эстония как смежный регион, в т. ч. Таллинн.

• В России: город Санкт-Петербург, Ленинградская область и Псковская область.

Размер поддержки в рамках программы в первом туре приема ходатайств составляет в общей сложности 10 000 476,78 евро, а самофинансирование партнеров в проекте должно составить по меньшей мере 10% от расходов, направленных на оказание поддержки. Подача проектных ходатайств проходит в два этапа: краткое описание проекта и полное ходатайство. Формы ходатайства следует отправлять через электронную систему (eMS).

Для долевого финансирования программы Эстонско-Российского трансграничного сотрудничества на 2014-2020 годы используются средства финансирования в рамках политики соседства Европейского союза, а также средства Эстонской Республики и Российской Федерации.

В связи с открытием тура приема ходатайств в рамках Эстонско-Российской программы проводятся консультации и семинары — как в Эстонии, так и в России. Более подробную информацию можно найти на домашней странице программы www.estoniarussia.eu.