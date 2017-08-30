В плену у парковки: сбой системы не дал посетителям Solaris уехать вечером домой

Во вторник поздно вечером несколько посетителей кинотеатра припарковали машины на подземной стоянке Solaris, а после сеанса были вынуждены из-за перебоев парковочной системы Europark оставить свою машину на стоянке.

”В центре Solaris не работали парковочные автоматы Europark. Десяток посетителей кинозала не смог выехать из парковки. Я оставил машину на ночь на парковке… Поехал домой на такси, а утром заехал за машиной. Очень неудобно”, — написал в редакцию посетивший кино водитель автомобиля.

”Вчера ночью Europark обновлял оборудование программного обеспечения, поэтому произошел сбой”, — передал действующий руководитель Europark Карол Кованен.

”Europark оперирует в Таллинне парковками на Торнимяэ, Рявала, Solaris, в квартале Ротерманни и парковочным домом на рынке Балтийского вокзала. Вчера ночью с 00:30 до 1:30 во всех парковочных домах обновляли систему шлагбаума. В этот период происходили маленькие перебои в работе оборудования”, — объяснил Кованен.

Основная проблема касалась шлагбаумов на дистанционном управлении. Из-за технической неполадки шлагбаумы не сработали, после чего на место приехал техник Europark.

”Всега во всех парковочных домах это создало неудобства для двух клиентов, которые должны были ждать, чтобы их выпустили. Мы приносим свои извинения и возместим возникшие расходы, произошедшие из-за инцидента”, — добавил Кованен