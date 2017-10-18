В планах Осиновского по увеличению компенсации за лечение зубов есть дырки

Стоматологические кабинеты не хотят заключать с Больничной кассой договоры на лечение зубов взрослыми, отчего эта услуга зачастую недоступна людям, пишет Eesti Ekspress.

В конце прошлой недели министр здоровья и труда Евгений Осиновский сказал, что, так как средства, отпущенные на компенсацию лечения зубов взрослых, на конец года будут израсходованы, как ожидается, в два раза меньшем объеме, чем ожидалось, то нужно поднять размер компенсации с 30 до 50 евро.

В бюджете Больничной кассы на компенсации во втором полугодии 2017 года было предусмотрено 6 миллионов евро. Между тем, за прошедшие три месяца компенсации получили 34 000 человек на общую сумму 1.4 миллиона евро.

Дело в том, что около 70 процентов учреждений стоматологии не заключили с Больничной кассой соответствующий договор. Это означает, что хотя государство и создало возможность лечить зубы на льготных основаниях, ее пока невозможно использовать в полной мере, так как многие стоматологические клиники не сотрудничают с Больничной кассой. Из подключившихся к реализации программы 30-ти процентов клиник большинство — государственные целевые учреждения.

Частные клиники не могут позволить себе такой роскоши как лечение зубов по утвержденным государством низким расценкам.

Большинство клиник взвешивало необходимость заключения договора с государством, так как поддержка инвестиций в лечение зубов населения важна, но утвержденные Больничной кассы цены в большой части находятся ниже уровня себестоимости, не говоря уже о том, что не позволяют получать разумную прибыль.

Например, по оценке Больничной кассы установка пломбы стоит 15-27 евро, но реальная цена, по словам стоматологов, находится в пределах 52–73 евро.

По сообщению Эстонского союза стоматологов, некоторые цены Больничной кассы в три раза ниже рыночных.

Союз стоматологов готов при необходимости даже с помощью судебных споров доказать, что предлагаемые государством расценки и методика расчетов неприемлемы. Пока союз советует тем клиникам, которые не подключились с государственной программе, вывесить соответствующие объявления на своих интернет-сайтах и в самих клиниках.

По словам стоматологов, по предельным расценкам Больничной кассы невозможно предоставлять услуги, не понижая их качество.

”Уровень медицины повышается постоянно. Предпосылкой для предоставления качественного и современного лечения является постоянное обучение персонала, что требует расходов. Также постоянно нужно обновлять оборудование и инструменты лечения”, — говорит член правления стоматологической клиники Maxilla Мари-Анн Абель.

Визитам к зубному врачу сопутствует множество расходов, начиная с оплаты труда секретаря, сотрудника, занимающегося стерилизацией, врачей, а заканчивая расходами на обслуживание оборудования. Вдобавок — расходы на материалы, на коммунальные услуги, на администрирование.

Больничную кассу не волнует

Руководитель службы Больничной кассы Эстонии Кюлли Фридеман говорит, что предельные цены установлены на основании данных зубной клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы, стоматологических поликлиник Kaarli и ODE.

Фридеман утверждает, что для волнений нет причин. Она отмечает, что для лечения зубов взрослых людей Больничная касса заключила 127 договоров, в сфере лечения детей 300 партнеров. Во всей Эстонии лечат зубы в 550 кабинетах.

По мнению Фридеман, внедрение системы в первые три месяца прошло хорошо. Анализ предельных цен будет готов лишь в декабре.