В Пирита выберут "Человека года 2018" — предлагайте кандидатов!

”Вместе с командой мы решили в прошлом году возобновить традицию и поблагодарить людей, которые изо дня в день делают наш район лучше. В Пирита живут как известные общественные деятели, так и активные добровольцы. Я и моя команда искренне уверены, что об этих людях необходимо обязательно рассказать и выразить им свою благодарность”, — отметила старейшина Пирита Алина Тубли.

В прошлом году титула был удостоен один из лидеров Общества Mähe Selts Эрик Вест. ”На основании решения, принятого комиссией, титул достался Эрику Весту, который на протяжении многих лет участвовал в развитии района своей волонтерской деятельностью. Кроме того, комиссия решила одобрить поступившее предложение и оценить ”Дело года в Пирита”, им было выбрано восстановление церкви Мяхе”, — сказала старейшина Пирита Алина Тубли.

Титул ”Человек года Пирита” присваивали до 2008 года. Его получили: Калле Кландорф, Лагле Парек, Велло Сало, Ааво Аунроос, Эдит Асвейт, Уно Мересте и семья Ютт.

Представить кандидатов можно на сайте управы (www.tallinn.ee/pirita) или в здании районной управы (Клоостри теэ, 6, Таллинн). Вручение титула пройдёт в годовщину Эстонской Республики.