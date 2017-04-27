В Пирита установлены желтые знаки для владельцев собак

Управа части города Пирита в последние годы в большом количестве устанавливала желтые знаки, сообщающие о том, что добропорядочный владелец собаки всегда убирает за своим питомцем. В рамках Месячника благоустройства и по просьбам жителей количество таких знаков было увеличено.

По словам старейшины района Пирита Тыниса Мёльдера, в настоящее время в Таллинне проводится Месячник благоустройства, цель которого заключается в том, чтобы навести в городе порядок и еще больше внимания уделить вопросам, касающимся благоустройства.

Как сказал Мёльдер, в соответствии Правилами содержания собак и животных в городе Таллинне владелец животного обязан убирать экскременты своей собаки или кошки, а также выводить собаку в общественное место только на прогулочном поводке, обеспечивая при этом безопасность. ”Даже вполне дружелюбная собака может испугать сограждан, напасть на другое животное или, заигравшись, выбежать на проезжую часть”, — привел он примеры необходимости поводка.

Мёльдер добавил, что цель знаков — выразить признательность порядочным владельцам собак, которые уже сейчас убирают за своими животными, и напомнить остальным, что правила предусмотрены для всех.