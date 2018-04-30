30.04.2018, 15:20

В Пирита состоится инфочас на тему общественного транспорта


rus.delfi.ee
EST
В Пирита состоится инфочас на тему общественного транспорта
Pirita tee ja Tallinna lahtFoto: Tiit Blaat

Управа Пирита организует инфочас на тему общественного транспорта, чтобы разъяснить жителям его организацию и возможные перспективы.

”Несмотря на то, что основная часть жителей Пирита передвигается на автомобилях, многие люди пользуются общественным транспортом. Мы получили информацию, что у жителей есть вопросы по поводу движения автобусов, а также имеется много предложений. Пришло время сделать важный шаг, районной управе следует встретиться с жителями и рассказать им о логике функционирования общественного транспорта, возможных направлениях развития и конкретных планах на будущее”, — сказала старейшина района Алина Тубли.

Инфочас на тему общественного транспорта состоится 15 мая с 17:00 до 18:00 часов в зале на 1-м этаже районной управы Пирита (Клоостри теэ, 6, Таллинн). На встрече выступят руководитель муниципального предприятия Tallinna Linnatranspordi AS Энно Тамм, руководитель отдела пассажирских перевозок Таллиннского транспортного департамента Удо Отс, профессор Таллиннского технического университета Даго Антов и представитель Таллиннского департамента муниципальной полиции. Приглашенные гости расскажут об организации общественного транспорта и планах на будущее. Присутствующие смогут задать гостям вопросы.

Для участия в инфочасе следует зарегистрироваться, написав по адресу tonis.liinat@tallinnlv.ee или позвонив по телефону 645 7610.

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