В Пирита состоится инфочас на тему общественного транспорта

Инфочас на тему общественного транспорта состоится 15 мая с 17:00 до 18:00 часов в зале на 1-м этаже районной управы Пирита (Клоостри теэ, 6, Таллинн). На встрече выступят руководитель муниципального предприятия Tallinna Linnatranspordi AS Энно Тамм, руководитель отдела пассажирских перевозок Таллиннского транспортного департамента Удо Отс, профессор Таллиннского технического университета Даго Антов и представитель Таллиннского департамента муниципальной полиции. Приглашенные гости расскажут об организации общественного транспорта и планах на будущее. Присутствующие смогут задать гостям вопросы.

Для участия в инфочасе следует зарегистрироваться, написав по адресу tonis.liinat@tallinnlv.ee или позвонив по телефону 645 7610.