14.05.2018, 09:01

В Пирита состоится благотворительное шествие домашних животных

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rus.delfi.ee
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Loomasõprade rongkäik Käpakäik 2016
Loomasõprade rongkäik Käpakäik 2016Foto: Rauno Volmar

9 июня в 11:00 часов уже в пятый раз состоится мероприятие, посвященное домашним питомцам – шествие домашних животных Käpakäik, организуемое Обществом защиты животных Эстонии, Varjupaikade MTÜ, фирмой Purina Eesti, управой Пирита и управой части города Кесклинн, сообщается в пресс-релизе.

Käpakäik — это событие, собирающее воедино любителей животных, причем в городском пространстве. ”Мероприятие начинается с шествия собак и их хозяев от памятника ”Русалка” и продолжится на велодроме Пирита, где можно будет снабдить чипом и зарегистрировать своего питомца, посмотреть выступление полицейских собак, на справочных стойках задать вопросы специалистам, послушать лекции и принять участие в викторине”, — пояснила старейшина района Пирита Алина Тубли.

По словам организаторов, мероприятия прошлых лет пользовались большой популярностью, в шествиях участвовали владельцы собак со своими социализированными питомцами. ”Разумеется, крайне важно, чтобы все владельцы животных были уверенны в том, что их любимец сможет достойно вести себя в обществе других собак”, — добавила Тубли.

По словам члена правления Общества защиты животных Эстонии Гейт Карураху, Käpakäik — это мероприятие, цель которого заключается в том, чтобы показать, что домашние животные являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. ”Нет ничего необычного в том, что владельцы животных приходят со своим питомцем в кафе, на мероприятие на свежем воздухе или в другое общественное место. Чтобы продемонстрировать нормальность этого явления, в рамках шествия Käpakäik мы организуем конкурс фотографий, цель которого — показать домашнего питомца в городском пространстве”, — добавила Карураху.

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