В Пирита состоится благотворительное шествие домашних животных

9 июня в 11:00 часов уже в пятый раз состоится мероприятие, посвященное домашним питомцам – шествие домашних животных Käpakäik, организуемое Обществом защиты животных Эстонии, Varjupaikade MTÜ, фирмой Purina Eesti, управой Пирита и управой части города Кесклинн, сообщается в пресс-релизе.

Käpakäik — это событие, собирающее воедино любителей животных, причем в городском пространстве. ”Мероприятие начинается с шествия собак и их хозяев от памятника ”Русалка” и продолжится на велодроме Пирита, где можно будет снабдить чипом и зарегистрировать своего питомца, посмотреть выступление полицейских собак, на справочных стойках задать вопросы специалистам, послушать лекции и принять участие в викторине”, — пояснила старейшина района Пирита Алина Тубли.

По словам организаторов, мероприятия прошлых лет пользовались большой популярностью, в шествиях участвовали владельцы собак со своими социализированными питомцами. ”Разумеется, крайне важно, чтобы все владельцы животных были уверенны в том, что их любимец сможет достойно вести себя в обществе других собак”, — добавила Тубли.