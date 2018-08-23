В Пирита проходит велотур Балтийской цепочки: часть улиц перекрыта

В соответствии с проектом распоряжения горуправы недоходному объединению Pro Jalgratturite Klubi во время проведения велотура будут закрыты следующие улицы в указанное время:

23 августа с 17:00 до 21:00 — Румму теэ на участке между Козе теэ и Люкати теэ и Люкати теэ.

24 августа с 10:00 до 16:00 — участок Пирита теэ по направлению из города между Румму теэ и Клоостриметса теэ, Клоостриметса теэ между Пирита теэ и Люкати теэ, Люкати теэ, Козе теэ между Люкати теэ и Румму теэ.

24 августа с 7:00 до 12:00 будет запрещена остановка на площади Лосси, на улице Тоомпеа между площадью Лосси и Команданди теэ (за исключением выданных организаторами разрешений).

Объединению Pro Jalgratturite Klubi следует обеспечить размещение средств организации дорожного движения в соответствии со схемой. Также организаторы должны обеспечить местным жителям и производствам проезд по закрытым участкам, а также своевременно оповестить горожан об изменениях в организации дорожного движения.