23.08.2018, 14:35

В Пирита проходит велотур Балтийской цепочки: часть улиц перекрыта

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rus.delfi.ee
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Tour d'ÖÖ Tallinn: 50. juubelisõit
Tour d'ÖÖ Tallinn: 50. juubelisõitFoto: Madis Veltman

В соответствии с распоряжением Таллиннской городской управы, недоходное объединение Pro Jalgratturite Klubi получило разрешение 23 и 24 августа закрыть для движения улицы, по которым пройдет велотур Балтийской цепочки. Всех участников движения просят соблюдать требования временных дорожных знаков и регулировщиков, сообщает Раэпресс.

В соответствии с проектом распоряжения горуправы недоходному объединению Pro Jalgratturite Klubi во время проведения велотура будут закрыты следующие улицы в указанное время:

  • 23 августа с 17:00 до 21:00 — Румму теэ на участке между Козе теэ и Люкати теэ и Люкати теэ.
  • 24 августа с 10:00 до 16:00 — участок Пирита теэ по направлению из города между Румму теэ и Клоостриметса теэ, Клоостриметса теэ между Пирита теэ и Люкати теэ, Люкати теэ, Козе теэ между Люкати теэ и Румму теэ.
  • 24 августа с 7:00 до 12:00 будет запрещена остановка на площади Лосси, на улице Тоомпеа между площадью Лосси и Команданди теэ (за исключением выданных организаторами разрешений).

Объединению Pro Jalgratturite Klubi следует обеспечить размещение средств организации дорожного движения в соответствии со схемой. Также организаторы должны обеспечить местным жителям и производствам проезд по закрытым участкам, а также своевременно оповестить горожан об изменениях в организации дорожного движения.

Совместный велотур Прибалтийских стран ведет свою историю с 1955 года. Традиция прервалась в 1987 году. В ноябре 2010 года в Риге был подписан договор трех стран о восстановлении велопробега через Литву, Латвию и Эстонию. С 2011 года заездом отмечается годовщина Балтийской цепочки. Теперь велопробег является соревнованием Международного союза велосипедистов.

Tallinn Hockey weekend
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