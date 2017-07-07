В Пирита появится 144 новых детсадовских места

Таллиннский департамент образования объявил тендер на строительство детского сада Пирита Козе, в результате чего район получит в будущем 144 новых детсадовских места, сообщает управа Пирита.

По словам старейшины района Пирита Тыниса Мёльдера, все с большим нетерпением ждали начала строительных работ детского сада, однако до строительного тендера дело все не доходило. ”И вот наконец сделан первый шаг к строительству одного из самых современных детсадов Таллинна, и я рад констатировать, что в бюджете города Таллинна имеются средства для начала работ, к которым приступят уже этой осенью”, — с радостью отметил Мёльдер.

Как заявил вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт, город продолжает создание новых детсадовских мест в рамках программы развития детских садов на 2013-2021 годы. ”Несмотря на то, что сейчас в городе имеется свыше 350 свободных мест в детских садах, некоторые районы по-прежнему испытывают острую потребность в детсадовских местах, и Пирита — не исключение. Поэтому мы начинаем работы по возведению нового детского сада, в который смогут ходить малыши из здешних семей”, — добавил он.

”Существовала довольно серьезная проблема нехватки детсадовских мест, и реконструкция детсада Пирита Козе — это, несомненно, большой шаг к решению данной проблемы”, — прокомментировал Мёльдер.

Крайний срок подачи предложений на тендер — 21 июля. Согласно плану, строительные работы будут длиться 10 месяцев и должны быть завершены будущим летом. Предположительная стоимость строительных работ составляет 2,2 миллиона евро без учета налога с оборота.

Детский сад, действующий пока в двух небольших зданиях, после завершения строительных работ сможет переехать в просторное и современное здание с большой площадкой для прогулок.