В Пирита открывается каток
На катке Пиритаского спортивного центра (ул. Румму, 3) завершаются подготовительные работы, и 1 декабря все любители покататься на коньках приглашаются на лед. Каток будет открыт ежедневно с 10 до 22 часов.
На катке Пиритаского спортивного центра (ул. Румму, 3) завершаются подготовительные работы, и 1 декабря все любители покататься на коньках приглашаются на лед. Каток будет открыт ежедневно с 10 до 22 часов.
В воскресенье, 2 декабря, с 11 до 14 часов на катке пройдет семейный день, который начнется торжественной церемонией, после чего каток разделится на две площадки, одна из которых — для катания, а вторая — для обучения детей катанию на коньках. В это день прокат коньков будет по льготным ценам, а катание — и вовсе бесплатно.
Стоимость билета на каток — 2,50 €, прокат коньков — 4,00 €, а для детей, школьников, студентов и пенсионеров — 2,50 €. Для того, чтобы взять коньки на прокат, нужно предъявить удостоверение личности, а для проката по льготному тарифу — соответствующий документ. В хоккей на катке играть нельзя. Дополнительная информация — в рабочее время с 8 до 22 часов по телефону 600 8333.
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