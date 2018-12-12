В Пирита меняется система вывоза отходов

Организованный вывоз отходов основывается на результатах проводимого самоуправлением тендера сначала по определению переработчика отходов, а затем и перевозчика.

Опыт использования этой системы заимствован у Северных стран и успел в Таллинне тоже доказать свою эффективность, в частности, удешевляя для клиентов избавление от отходов домашнего хозяйства, отметила вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова.

Чтобы система с нового года заработала, жителям и квартирным товариществам надо заказать вывоз отходов в Таллинском центре обработки отходов. Проще всего договор о вывозе заключить в электронной среде: www.prugi.ee, но можно и в самом центре, по адресу: ул. Садама, 17. по понедельникам с 14 до 18 часов, а также в Пиритаской управе (улица Клоостри, 6). Информация на сайте www.prugi.ee или телефону 616 4000.