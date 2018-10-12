12.10.2018, 16:51

В Петербурге началась конференция ”Таллинн вкусный и новогодний”, которую открыл мэр эстонской столицы


rus.delfi.ee
EST
В Петербурге началась конференция ”Таллинн вкусный и новогодний”, которую открыл мэр эстонской столицы
Tallinna Linnavalitsus

Сегодня в Санкт-Петербурге началась туристическая конференция, посвященная Таллинну — ”Таллинн вкусный и новогодний”.

Конференцию, проходящую в гостинице Ambassador, открыл мэр Таллинна Таави Аас. Он отметил, что туризм и для Таллинна, и для Петербурга является важной составляющей экономики и культуры. На таллиннском туристическом рынке гости из России находятся на втором по величине месте, а петербуржцы — одна из предпочтительных целевых групп.

”Мы искренне рады тому, что россияне по-прежнему любят Таллинн и выбирают его направлением для отдыха, — сказал Аас. — Мы высоко ценим ваш повышенный интерес к зимним каникулам в Таллинне и растущее внимание к гастрономическим поездкам”.

Консул Эстонии в Санкт-Петербурге Маргус Хаугас отметил, что количество выдаваемых Генеральным консульством Эстонии в Петербурге виз растет. Если в 2016 году было принято 41 000 ходатайств о получении визы, то в 2017 году это число превысило 60 000.

Заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Вячеслав Калганов посетовал, что российские туроператоры могли бы давать больше данных об Эстонии и, в частности, Таллинне.

”Информацией о том, что, по версии популярного в мире путеводителя Lonely Planet Таллинн был назван лучшим направлением по соотношению цены и качества, я не располагал”, — отметил Вячеслав Калганов, добавив, что вскоре обязательно вместе с семьей посетит эстонскую столицу. ”Надеемся, что тяжелые времена в отношениях наших стран вскоре пройдут, а мы, каждый на своем месте, попытаемся, как граждане России и жители Петербурга, установить доброжелательные контакты, которые нам помогут в будущем”.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Колесо обозрения на таллиннском торговом центре T1 в этом году установлено не будет. Когда оно появится?

12.10.2018
Колесо обозрения, которое, согласно первоначальным планам должно было быть установлено на крыше нового торгового центра T1 в октябре, будет установлено в начале следующего года, пишет ERR.
Подробнее

ВИДЕО: Эстонские турфирмы оказались под прицелом КаПо из-за продажи путевок в Крым

12.10.2018
Эстонские турфирмы годами продавали путевки в Крым, игнорируя европейский закон и подвергая своих клиентов риску. На этой неделе в пяти турфирмах были проведены обыски. В отношении нескольких из них возбуждено уголовное дело, пятерым лицам предъявлены первичные подозрения.
Подробнее



"Где же гостеприимство?" Грубость работников нарвской таможни возмутила читательницу

12.10.2018
"Хочу рассказать о работниках таможни в Нарве. Ехала из Санкт-Петербурга в среду 05.09.2018 днем. Такого грубого и хамского поведения работников-женщин не видела давно!" — пишет читательница "МК Эстонии".
Подробнее


-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Kiev
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107242001
81,- €
48,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107252002
156,60 €
93,96 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Gold
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
104,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
76,30 €

ГАЛЕРЕЯ: Выбраны жемчужины эстонской архитектуры 2018 года

12.10.2018
Отмечающий свое 25-летие Департамент охраны памятников старины вручил премии лучшим деятелям защиты культурного наследия. Всего было вручено 29 наград в 11 категориях, сообщил портал ERR со ссылкой на kultuur.err.ee.
Подробнее



СКАЗОЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ: В Великобритании проходит свадьба внучки Елизаветы II

12.10.2018
Сегодня в Лондоне проходит свадьба девятой наследницы британского престола принцессы Евгении Йоркской и мужчины “из народа” британского бизнесмена Джека Бруксбенка. Евгения является младшей дочерью принца Эндрю Йоркского и его бывшей жены Сары Фергюсон.
Подробнее