12.10.2018, 16:51

В Петербурге началась конференция ”Таллинн вкусный и новогодний”, которую открыл мэр эстонской столицы

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rus.delfi.ee
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В Петербурге началась конференция ”Таллинн вкусный и новогодний”, которую открыл мэр эстонской столицы
Tallinna Linnavalitsus

Сегодня в Санкт-Петербурге началась туристическая конференция, посвященная Таллинну — ”Таллинн вкусный и новогодний”.

Конференцию, проходящую в гостинице Ambassador, открыл мэр Таллинна Таави Аас. Он отметил, что туризм и для Таллинна, и для Петербурга является важной составляющей экономики и культуры. На таллиннском туристическом рынке гости из России находятся на втором по величине месте, а петербуржцы — одна из предпочтительных целевых групп.

”Мы искренне рады тому, что россияне по-прежнему любят Таллинн и выбирают его направлением для отдыха, — сказал Аас. — Мы высоко ценим ваш повышенный интерес к зимним каникулам в Таллинне и растущее внимание к гастрономическим поездкам”.

Консул Эстонии в Санкт-Петербурге Маргус Хаугас отметил, что количество выдаваемых Генеральным консульством Эстонии в Петербурге виз растет. Если в 2016 году было принято 41 000 ходатайств о получении визы, то в 2017 году это число превысило 60 000.

Заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Вячеслав Калганов посетовал, что российские туроператоры могли бы давать больше данных об Эстонии и, в частности, Таллинне.

”Информацией о том, что, по версии популярного в мире путеводителя Lonely Planet Таллинн был назван лучшим направлением по соотношению цены и качества, я не располагал”, — отметил Вячеслав Калганов, добавив, что вскоре обязательно вместе с семьей посетит эстонскую столицу. ”Надеемся, что тяжелые времена в отношениях наших стран вскоре пройдут, а мы, каждый на своем месте, попытаемся, как граждане России и жители Петербурга, установить доброжелательные контакты, которые нам помогут в будущем”.

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