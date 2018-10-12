В Петербурге началась конференция ”Таллинн вкусный и новогодний”, которую открыл мэр эстонской столицы

Конференцию, проходящую в гостинице Ambassador, открыл мэр Таллинна Таави Аас. Он отметил, что туризм и для Таллинна, и для Петербурга является важной составляющей экономики и культуры. На таллиннском туристическом рынке гости из России находятся на втором по величине месте, а петербуржцы — одна из предпочтительных целевых групп.

”Мы искренне рады тому, что россияне по-прежнему любят Таллинн и выбирают его направлением для отдыха, — сказал Аас. — Мы высоко ценим ваш повышенный интерес к зимним каникулам в Таллинне и растущее внимание к гастрономическим поездкам”.

Консул Эстонии в Санкт-Петербурге Маргус Хаугас отметил, что количество выдаваемых Генеральным консульством Эстонии в Петербурге виз растет. Если в 2016 году было принято 41 000 ходатайств о получении визы, то в 2017 году это число превысило 60 000.

Заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Вячеслав Калганов посетовал, что российские туроператоры могли бы давать больше данных об Эстонии и, в частности, Таллинне.