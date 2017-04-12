12.04.2017, 13:03

В Петербурге автобусы Lux Express больше не будут отправляться с Балтийского вокзала

 (8)
rus.delfi.ee
EST
Ivangorod, piir, 03.01.2017
Lux ExpressFoto: Sergei Stepanov, NPA

С 12 апреля автобусы фирмы Lux Express Group, следующие по маршруту Санкт-Петербург — Таллинн, будут отправляться только с автовокзала, по адресу Обводный канал, 36.

Вторая посадочная остановка в Петербурге — на площади Балтийского вокзала — с 12 апреля отменена.

"Решение принято в связи с тем, что инфраструктура автовокзала соответствует современным требованиям по обеспечению безопасности пассажиров на международных автобусных маршрутах, — говорит генеральный директор ЗАО ”Евролайнс” (российское представительство Lux Express Group) Райт Реммель. — Все наши клиенты, купившие билеты на автобусы в Петербург и обратно, проинформированы об этих изменениях лично сотрудниками компании".

Время отправления всех рейсов с автовокзала не изменилось.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии