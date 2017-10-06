В первый день предварительного голосования проголосовали 3664 человека

На девяти избирательных участках, открытых для предварительного голосования, вчера, в первый день доступа к избирательным урнам, проголосовали 3664 человека, сообщает Раэпресс.

Самым популярным оказался участок в Ласнамяэском центруме, где гражданский долг исполнили 618 избирателей. 563 человека опустили бюллетени в избирательном участке, расположенном в центре Stoomi, а участок, расположенный в магазине Maxima на ул. Линнамяэ принял в урны 538 волеизъявлений.

На 20.05 вчерашнего дня возможностями электронного голосования по Эстонии воспользовались 23 950 человек.

Предварительное голосование продлится до 20 часов 8 октября.

В течение первой половины следующей недели — с 9 по 11 октября с 12 до 20 часов в Таллинне можно будет принять участие в предварительном голосовании на всех 87 участках по месту жительства. Вне места жительства в эти дни можно будет проголосовать на 19 участках. Электронное голосование продолжается круглосуточно до 18 часов 11 октября.

Таким образом, отметил председатель Таллиннской городской избирательной комиссии Тоомас Сепп, создаются возможности для участия в выборах всех, кто по какой-то причине не сможет прийти на избирательный участок в день выборов.

15 октября, в день выборов, голосовать можно будет с 9 до 20 часов только на избирательном участке по месту жительства, либо, в определенных случаях, на дому. Те избиратели, данные которых в регистре значатся с точностью до городского района, смогут проголосовать в своем районе на определенном городской управой избирательном участке.

На выборах в Таллиннское городское собрание правом голоса обладают живущие в Таллинне по данным регистра на 15 сентября и достигшие ко дню выборов 16-летнего возраста граждане Эстонии, граждане Европейского Союза и иностранцы, не являющиеся гражданами государства-члена Евросоюза, живущие в Эстонии на основании постоянного вида на жительство или вида на жительство долговременного жителя.