25.08.2018, 15:57

В первом Дне природы Эстонии приняло участие более 10 000 человек

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rus.delfi.ee
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Lahemaa
LahemaaFoto: Madis Veltman

В состоявшемся в рамках летней праздничной недели ЭР100 первом Дне природы Эстонии приняло участие более 10 000 человек. Всего в этот день состоялось более пятидесяти событий и мероприятий, знакомящих с многообразием природы Эстонии.

”Впервые организованный День природы Эстонии стал одним из важнейших событий летней праздничной недели ЭР100, который порадовал большим числом участников”, — сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. ”Несмотря на то, что День природы отмечался впервые, он всем полюбился. Например, в совместных походах в этот день приняли участие тысячи людей”, — добавила Соэ.

”Самым популярным событием Дня природы стал праздник света в Кейла-Йоа, много участников привлекли и походы с наблюдением за волками и летучими мышами. Во многих походах пожелало принять участие в несколько раз больше людей, чем мы могли принять”, — отметил советник Министерства окружающей среды Ханно Зингель.

Состоявшийся 18 августа День природы Эстонии стал подарком к столетнему юбилею Эстонской Республики от природоохранных учреждений и объединений. В этот день природные центры, музеи, объединения и общества пригласили всех желающих получше узнать природу Эстонии и ознакомиться с возможностями ее сохранения. Всего было организовано более 50 походов, мастерских и экскурсий.

Мероприятия Дня природы Эстонии организовали Общество защиты природы Эстонии, Департамент окружающей среды, Эстонский музей природы, Центр управления государственными лесами, Фонд природы Эстонии, Looduse Omnibuss и многие другие.

В сотый юбилейный год Эстонской Республики восстановление независимости отмечается летней праздничной неделей, в которую жители Эстонии и их друзья приглашаются на крупные всеобщие мероприятия. Летняя праздничная неделя ЭР100 началась 17 августа с первого всеэстонского праздника поэзии в Раквере и закончится 25 августа Ночью древних огней по всей Эстонии. Информация о более чем 200 мероприятиях летней праздничной недели находится на странице www.ev100.ee.

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