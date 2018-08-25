В первом Дне природы Эстонии приняло участие более 10 000 человек

”Впервые организованный День природы Эстонии стал одним из важнейших событий летней праздничной недели ЭР100, который порадовал большим числом участников”, — сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. ”Несмотря на то, что День природы отмечался впервые, он всем полюбился. Например, в совместных походах в этот день приняли участие тысячи людей”, — добавила Соэ.

”Самым популярным событием Дня природы стал праздник света в Кейла-Йоа, много участников привлекли и походы с наблюдением за волками и летучими мышами. Во многих походах пожелало принять участие в несколько раз больше людей, чем мы могли принять”, — отметил советник Министерства окружающей среды Ханно Зингель.

Состоявшийся 18 августа День природы Эстонии стал подарком к столетнему юбилею Эстонской Республики от природоохранных учреждений и объединений. В этот день природные центры, музеи, объединения и общества пригласили всех желающих получше узнать природу Эстонии и ознакомиться с возможностями ее сохранения. Всего было организовано более 50 походов, мастерских и экскурсий.