В период обмена ID-карты на помощь придет Mobiil-ID

По данным Депаратамента полиции и погранохраны (PPA) в этом году срок действия заканчивается почти у 200 000 ID-карт. Для идентификации личности в интернете в период оформления документов удобнее всего воспользоваться Mobiil-ID, сообщает Telia.

При наличии Mobiil-ID не придется беспокоиться о том, что в случае необходимости идентифицировать себя в электронных каналах или поставить электронную подпись, у пользователя не окажется на руках действующей ID-карты.

”В этих ситуациях Mobiil-ID — надежный помощник, благодаря этой услуге можно войти в интернет-банк, интернет-магазин и в любую другую онлайн-среду или поставить электронную подпись даже если под рукой нет других документов, в том числе и ID-карты”, — сказал руководитель группы интернет-услуг Telia Eesti Аллан Добрыш.

По его словам, большинство людей, попробовавших в действии Mobiil-ID, продолжают пользоваться услугой и в дальнейшем, оценив то, насколько просто и удобно пользоваться этим безопасным решением.

По состоянию на конец прошлого года более 75 000 клиентов Telia пользовались Mobiil-ID. За год количество пользователей увеличилось примерно на 25%.

По данным SK ID Solutions AS, в 2016 году с помощью Mobiil-ID пользователи совершили в общей сложности 41 миллион операций (аутентификация и электронная подпись), 26 миллионов из них совершили клиенты Telia. На сегодняшний день клиенты Telia осуществляют в среднем 2,7 миллиона операций в месяц.

Mobiil-ID — это электронное удостоверение личности, которое можно бесплатно оформить во всех представительствах Telia.