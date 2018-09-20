20.09.2018, 10:15

В Пельгулиннаском роддоме появится уникальная родильная комната


rus.delfi.ee
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Pelgulinna sünnitusmaja
Pelgulinna sünnitusmajaFoto: Rauno Volmar

28 сентября в Пельгулиннаском родильном доме откроется первая в Эстонии родильная комната с домашней обстановкой.

Как сообщается в пресс-релизе, комната является подарком предприятия Germund Hulgi к столетнему юбилею Эстонской Республики.

”Каждая новая жизнь является ценностью, которую нужно беречь. Я очень рад, что юбилейный год вдохновил предприятия внести свой вклад в поддержку молодых родителей и нового поколения жителей Эстонии”, — сказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа.

По словам руководителя акушерской службы родильного отделения Пельгулиннаского родильного дома Лийз Йыгис, для того, чтобы роды проходили естественно, очень важно, чтобы обстановка была соответствующая — именно такие условия и созданы в новой уютной родильной комнате. ”В комнате имеется и вся необходимая аппаратура для обеспечения безопасности новорожденного и матери”, — добавила Йыгис.

В новой родильной комнате имеются все современные удобства для роженицы и ее помощника. В палате есть ванна, экран, звуковая система, регулируемое освещение.

”Являясь единственным местным предприятием по продаже орехов, мы решили сделать подарок Эстонии и ее жителям по случаю столетнего юбилея страны и поддержать новое поколение”, — сказал руководитель развития и проектов Germund Hulgi Эндрик Реймер. ”Мы благодарим всех добрых людей, кто нашел на прилавках магазинов нашу приуроченную к юбилею Эстонии продукцию и помог, купив ее, созданию еще лучших условий для семей в Пельгулиннаском родильном доме”, — добавил Реймер.

На строительство новой родильной комнаты Germund Hulgi передал средства, поступившие с продажи юбилейного товара ”Sajandi segu” (”Смесь века”). Продажа продукции и сбор средств для создания домашней обстановки в родильных комнатах продолжится до конца программы ЭР100 в феврале 2020 года.

Исполнительный руководитель Фонда поддержки родильных домов Эстонии Мэри Терас выразила надежду на то, что пример Germund Hulgi вдохновит и другие предприятия Эстонии. ”Все заинтересованные предприятия могут с нами смело связаться, чтобы мы могли вместе совершать чудеса для самых маленьких. У нас есть еще много идей, которые требуют скорого воплощения”, — добавила Терас.

Дизайнер интерьера новой родильной комнаты — Реэт Хелизабет Карм, работы по реновированию провело Room Room OÜ.

В 2018 году отмечается 100-летний юбилей Эстонии, подробная информация о празднованиях приведена на странице www.ev100.ee.

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