В Пельгулиннаском роддоме открылись уникальные семейные палаты

В Пельгулиннаском родильном доме сегодня открылись уникальные для Эстонии и стран Балтии семейные палаты, которые специально предназначены для семей, чьи новорожденные нуждаются в интенсивной терапии, сообщает Ляэне-Таллиннская центральная больница.

”Я очень рад — не только как министр, но и как отец двоих детей, — что с сегодняшнего дня в Пельгулиннаском родильном доме появятся семейные палаты интенсивной терапии, которые позволят семье постоянно находиться при новорожденном. Вся наша медицинская система должна двигаться в направлении более высокой приоритетности семейных интересов, и Пельгулиннаский родильный дом — это, несомненно, пример для многих”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

”До сих пор для новорожденных у нас была одна шестиместная палата интенсивной терапии, а теперь мы оказываем услуги интенсивной терапии для новорожденных в шести семейных палатах интенсивной терапии, где каждый новорожденный может находиться в отдельной палате вместе со своей семьей. Семейные палаты нового типа снабжены всем необходимым оборудованием для поддержки и отслеживания жизненно важных функций и развития новорожденного. Это способствует развитию новорожденного и позволяет родителям постоянно находиться вместе со своим ребенком”, — пояснила заведующая Пельгулиннаским роддомом доктор Пирет Веэрус.

Заведующая отделом новорожденных роддома доктор Пилле Сайк отметила, что родительское тепло и забота важны для скорейшего восстановления новорожденного с проблемами здоровья. ”Предлагая нуждающемуся в интенсивной терапии ребенку близость и заботу, родители учатся лучше справляться с потребностями своего ребенка. Присутствие семьи в жизни новорожденного приводит к тому, что с такими детьми приходится проводить меньше всевозможных медицинских процедур, при том, что само лечение дает лучший результат”, — добавила доктор Сайк.

Принадлежащий Ляэне-таллиннской центральной больнице Пельгулиннаский родильный дом был первым роддомом в Эстонии, где были созданы семейные палаты, а здоровому ребенку с момента рождения разрешалось находиться вместе с мамой и папой. Теперь, спустя 24 года, Пельгулиннаский роддом стал первой в Эстонии и окружающих странах больницей, где нуждающийся в интенсивной терапии новорожденный может постоянно быть вместе со своей семьей.

Реновацию отдела новорожденных Пельгулиннаского роддома осуществила фирма OÜ Nordlin Ehitus. Пожертвования на приобретение необходимой для работы отдела централизованной системы мониторинга и на обучение персонала собрал Фонд поддержки Пельгулиннаского роддома.