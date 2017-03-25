В парке Юрьевой ночи почтили память жертв мартовских депортаций

В субботу, 25 марта Эстония почтила память жертв мартовских депортаций 1949 года. Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева и её заместитель Оксана Ялакас возложили траурные венки в парке Юрьевой ночи. В церемонии приняли участие также основатель парка Юрьевой ночи Юри Уппин и Общество Сломанного василька, сообщает управа Ласнамяэ.

В субботу, 25 марта отмечается 68 годовщина мартовских депортаций, когда за считанные дни в отдаленные уголки СССР вывезли больше чем 22 000 эстонцев. Большинство депортированных вновь обрели свободу только в 1958 году. Всего в 1949 году из Прибалтики были депортированы порядка 95 000 человек.

”Свобода не является само собой разумеющемся явлением. Когда видим события, происходящие сегодня в Сирии и на Украине, осознаём что свобода это большая ценность. Депортации были настоящей трагедией, надо знать и помнить, как это было, чтобы горький урок Истории больше никогда не повторился”, — произнесла возлагая венок старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.