В парке Ряэгу в Кристийне откроется каток под открытым небом

23 февраля в 11:00 в парке Ряэгу в Таллинне откроется общественный и бесплатный каток (Нымме теэ, 52). Каток откроют старейшина Кристийне Яанус Рийбе, маленькие хоккеисты и многообещающая фигуристка Йоханна Аллик, сообщает управа Кристийне.

”Февральская погода послужила вдохновением для создания катка в нашем районе. Все дети, мамы, папы, бабушки и дедушки могут приходить на открытый ледовый каток в парке Ряэгу. Каток — это небольшой подарок для жителей района на юбилей Эстонской Республики. Возьмите коньки и приходите кататься вместе с нами,” — сказал Рийбе.