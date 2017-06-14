В парке Паэвялья отпразднуют Иванову ночь

В пятницу, 23 июня, управа Ласнамяэ организует масштабное празднование Ивановой ночи. Мероприятие традиционно состоится на знакомой многим таллиннцам площадке Паэвялья (Нарвское шоссе 159 В). Праздник Ивановой ночи в Ласнамяэ начнется в 20:00 и продлится до часа ночи, значится в пресс-релизе.

По словам старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой, концертно-развлекательная программа праздника составлена с учетом предпочтений представителей разных поколений. ”Обязательно приходите вместе с семьей и с друзьями. Праздник Ивановой ночи в Ласнамяэ начнется в 20:00 и продлится до часа ночи. Вход свободный!”, — пригласила Юферева.

Всех гостей, которые соберутся, чтобы весело провести время и насладиться самой короткой ночью в году, ожидает замечательная развлекательная программа, дети смогут в палатке управы Ласнамяэ с 20:00 до 21:30 бесплатно украсить своё лицо аквагримом. Одним из главных исполнителей праздника будет известный исполнитель Олави Отепалу со своей группой. Стиль Олави Отепалу и его группы можно описать как многогранный и мелодичный поп-рок. Группа исполняет хиты на эстонском языке. У Олави Отепалу сейчас 4 сингла. В репертуаре группы и кавер-версии известных хитов. Выступление Олави Отералу и его группы запланировано на 22:10.

Праздничное настроение создаст также традиционный костер Ивановой ночи, который будет зажжён в 22:00. Будут проводиться различные конкурсы и состязания. Будут открыты несколько торговых павильонов, где все желающие смогут приобрести традиционный шашлык, мясо-гриль и прочие закуски и напитки.

К месту проведения праздника можно удобно добраться как общественным транспортом (ост.автобусов Паэвялья, №№ 29, 60, 63 и 65), так и на собственном автомобиле, припарковав его на специально отмеченной стоянке. Управа Ласнамяэ советует воспользоваться общественным транспортом, так как количество парковочных мест ограничено!