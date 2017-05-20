В парке Паэ во второй раз пройдет народный забег

Управа Ласнамяэ совместно со спортивным клубом Спарта и Стамина впервые организуют этап цикла забегов в Ласнамяэ, в парке Паэ. Сам народный забег пройдёт в Ласнамяэ уже второй раз. Мероприятие состоится в среду 24 мая, значится в пресс-релизе.

Управа Ласнамяэ совместно со спортивным клубом Спарта и Стамина приглашает всех любителей бега на народный забег парка Паэ. Мероприятие состоится 24 мая, начало в 17:00.

Дистанция забега 4,8 км. В рамках народного забега пройдёт этап цикла забегов клубов Спарта и Стамина. В мероприятии примет участие известный марафонец Роман Фости.

Спортивной праздник включает в себя как забег на время (дистанция 4,8 км), забег без замера времени (дистанция 4,8 км, свободный старт с 17:00-20:00), пройдут детские забеги (свободный старт с 17:00-20:00), в программе мероприятия также запланирована тренировка по скандинавской ходьбе, тренировки по Тай Чи, детские футбольные матчи и многое другое.

Участие во всех событиях (тренировки, забеги, детские мероприятия) — бесплатное! Для детей бесплатный батут и аквагрим.

Предварительная регистрация на мероприятие по электронной почте sport.lasnamae@tallinnlv.ee, зарегистрироваться на забеги можно и на месте в день мероприятия в палатке управы Ласнамяэ. С программой забега можно ознакомиться здесь.

Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева подчеркнула, что целью забега является популяризация здорового образа жизни и возможностей спортивного проведения досуга в Ласнамяэ. ”Парк Паэ — уникальное место, где имеются различные варианты для занятий спортом. Здесь, например, единственное в городе место, где рядом пролегают и асфальтированная дорожка, и покрытая древесной щепой земляная тропа, безопасная для суставов бегунов. Есть также турники-брусья для силовых упражнений, и хочу особо отметить, что совсем рядом находится наша Ласнамяэская эко-сауна, куда можно отправиться после тренировки. Так что приходите всей семьей, будет интересно, весело, а главное — полезно для здоровья!”, — отметила старейшина района.

Участников мероприятия ждут сюрпризы, призы и розыгрыши!