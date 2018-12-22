В парке Паэ установили камеры видеонаблюдения

Специалисты изучили территорию парка и определили оптимальные места для размещения средств видеонаблюдения. Установленные камеры обеспечивают максимально широкий обзор периметра парка Паэ и, в тоже время, фокусируются на наиболее важных объектах.

”Каждый день предпринимаются шаги, направленные на повышение безопасности жителей в Ласнамяэ. Установка системы видеонаблюдения в парке Паэ является одной из таких мер. В будущем планируется расширить зону видеоконтроля и в других частях района”, — сказала старшина района Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски.

Объявленный тендер на закупку оборудования выиграла компания Kaameravalve OÜ, которая предоставила и установила систему видеонаблюдения. Также в реализации проекта приняли участие Департамент полиции и погранохраны, Департамент коммунального хозяйства и Elektrilevi OÜ.

Начиная с 14 декабря 2018 года, камеры ведут запись и передают изображение на сервер Департамента полиции и погранохраны. Можно сказать, что большая часть парка Паэ находится под контролем круглые сутки.