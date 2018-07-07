07.07.2018, 17:10

В парке Паэ состоится совместный просмотр финала ЧМ-2018

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rus.delfi.ee
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FIFA World Cup 2014 ametlik palli katsetamine Lilleküla sisehallis
JalgpallFoto: Priit Simson

Футбольный клубLevadia” и Управа Ласнамяэ организуют для болельщиков совместный просмотр финала чемпионата мира на большом экране под открытым небом в Парке Паэ. Днём, перед финалом, в парке пройдут детские тренировки и игровые занятия, групповые тренировки клуба ”My Fitness” и соревнования в меткости ”FootDarts”, сообщается в пресс-релизе.

”Футбол — это ключевое слово этого лета. И у нас родилась идея собраться вместе и посмотреть финал чемпионата мира по футболу в парке на большом экране”, — сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева. Она добавила, что в этот день также пройдёт спортивный праздник для всей семьи: ”Посмотрим футбол, поговорим о спорте, а также предложим интересные занятия для самых маленьких любителей активного времяпрепровождения”.

”Чемпионат мира по футболу — это большой праздник для любителей спорта во всём мире. Я очень надеюсь, что совместный просмотр ЧМ и спортивные мероприятия будут тепло приняты жителями района Ласнамяэ. Организуя футбольный фестиваль, мы хотим популяризировать футбол и сам клуб ”Levadia”, а также увеличить количество болельщиков и молодых игроков в Ласнамяэ”, — сказал заместитель президента таллиннского ФК ”Levadia” Филипп Левада.

Поклонников футбола приглашают в Парк Паэ (Палласти, 54) уже начиная с 14:00, когда футбольная школа ”Levadia” проведёт для детей футбольный мастер-класс, спортивный клуб ”My Fitness” проведёт две тренировки на свежем воздухе и пройдут различные спортивные конкурсы и соревнования. На месте будут работать киоски с уличной едой и напитками. Советуем взять с собой покрывало или складные стулья для более удобного просмотра матча. Футбольный фестиваль закончится началом просмотра на большом экране финала Кубка мира по футболу в 18:00.

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