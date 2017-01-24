На рассмотрение Таллиннской городской управы вынесена детальная планировка, дающая возможность создания в парке Паэ летнего театра, сообщает Раэпресс.

Инициатором планировки выступила Ласнамяэская районная управа. Размер планируемого участка по адресу Раэпарги, 9/Палласти, 56 — чуть более двух гектаров.