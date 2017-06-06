В парке Лёвенру начинается серия тренировок на свежем воздухе

В среду, 7 июня, в 12 часов в представительском парке района Кристийне Лёвенру вновь стартует традиционная серия тренировок по скандинавской ходьбе под открытым небом, которая продолжится до конца сентября.

Мероприятие проходит уже в шестой год подряд, организацией занимается Управа района Кристийне.

Тренировки будут проводиться с 7 июня по 27 сентября каждую среду в 12 часов в парке Лёвенру. Продолжительность тренировки — примерно час; она включает в себя скандинавскую ходьбу в парке, а также упражнения на растяжку, сгибания и разгибания.

”Серия тренировок на свежем воздухе стала в Кристийне доброй спортивной традицией. Если в предыдущие годы мероприятие помогал проводить Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения, то в этом году Управа района Кристийне организует тренировки полностью самостоятельно, — сказал старейшина Кристийне Вадим Белобровцев. — Никаких возрастных ограничений у этого мероприятия нет, но при составлении плана тренировок учитывалось, чтобы они, в первую очередь, подходили более пожилым людям. Так что приглашаю всех желающих позаниматься спортом в среду в парк Лёвенру! Тренировки бесплатны для всех участников”.

Тренировки в парке Лёвенру уже несколько лет проводит инструктор Алийс Сарапик (OÜ Treksi Teraapiad).