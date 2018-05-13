13.05.2018, 20:05

В парке Кадриорг появятся оранжереи


rus.delfi.ee
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Foto: Andres Putting

Таллинн объявил конкурс эскизных решения оранжерей, или Дома садовника, в парке Кадриорг, сообщает Раэпресс.

Цель конкурса — найти современное архитектурное решение комплекса зданий дворцового садовника в парке, причем к части комплекса — зимнему саду, кафе, библиотеке и учебному классу должны получить доступ и посетители. Главная же функция комплекса — создание помещений, необходимых для обслуживания парка — оранжерей, кладовых техники, мастерских, складов, помещений для озеленителей и садовников.

Председатель жюри конкурса — вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. Срок представления проектов — до 22 июня. Условия конкурса: https://riigihanked.riik.ee/register/HankedOtsing,resulthankedotsing.sdirect и https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Kaimasolevad-ideekonkursid-3.

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