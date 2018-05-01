01.05.2018, 15:30

В парках района Кесклинн пройдут турниры по стрельбе из лука


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В парках района Кесклинн пройдут турниры по стрельбе из лука
VibusportFoto: Rauno Volmar

В воскресенье в Таллинне в парке Лембиту каждый сможет попробовать себя в роли лучника. В последующие выходные мая турниры по стрельбе из лука пройдут и в других парках района Кесклинн, сообщает управа.

”Турнир по стрельбе из лука — это бесплатная возможность для всей семьи хорошо провести досуг. Кроме этого, на выходных в парках мы предлагаем и другие занятия, так как одна из задач управы сделать местные парки доступнее для жителей микрорайонов, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. — Мы пытаемся создать у людей чувство домашнего парка за счет того, что вдобавок к их благоустройству предлагаем различные занятия и развлечения”.

Кроме парка Лембиту, в котором 6 мая пройдет первый турнир по стрельбе из лука, аналогичные мероприятия пройдут 12 мая в Полицейском парке, 20 мая в парке Фальги и 27 мая в парке Тийгивески. Во всех парках мероприятия пройдут с 12 до 15. Кроме турнира по стрельбе из лука, в котором могут принять участие все желающие, детей ждет раскрашивание лиц, средневековые игры, а также возможность просто побыть зрителем. Самые меткие участники турнира получат призы.

По словам старейшины района Кесклинн, турниры приурочены к Дням Старого города. ”В современном городе жители сталкиваются со стрельбой из лука не часто, но в Средневековье это было ежедневное занятие. Проводя турниры, мы хотим напомнить, что уже 30 мая в 37-й раз стартуют Дни Старого города, во время которых кроме стрельбы из лука можно будет увидеть еще много связанного со Средневековьем”, — отметил Свет.

Дни Старого города пройдут с 30 мая по 3 июня и их основным мотивом в этом году станет тема ”Сто шагов века”.

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