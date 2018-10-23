В парках Пыхья-Таллинна будет установлено 100 новых скворечников

Толоки, в рамках которых любой желающий мог принять участие в раскрашивании скворечников, прошли летом на площади Пельгулинна, в парках Копли и Каламая, а также в Летной гавани. Сегодня, 23 октября первые скворечники были установлены в коплиском парке Касе.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, данный проект имеет важное значение не только для охраны окружающей среды, но и с точки зрения развития в людях чувства общности.

”В толоках по раскрашиванию скворечников приняли участие многие дети и молодые люди, живущие в нашем районе. Теперь у них есть еще одна причина для прогулки в пыхья-таллиннских парках. Кстати, парки Касе и Сюста вскоре основательно обновятся, причем проектировочные работы начнутся еще в этом году. Мы обязательно спросим у местных жителей совета, что следует изменить в ходе реконструкции — ведь и дети, и взрослые должны знать, что все находящиеся в общественном пользовании объекты — это результат общего труда, и их нужно беречь всем вместе”, — сказал Кальюлайд.

При окрашивании скворечников использовались натуральные и экологичные краски, при этом были учтены рекомендации орнитологов. В том числе специалисты посоветовали установить скворечники заранее, чтобы к началу периода гнездования исчезли все запахи, связанные с деятельностью людей.

Помимо парка Касе, скворечники, раскрашенные в цвета эстонского флага, будут установлены в кладбищенских парках Каламая и Копли, в лесопарке Мериметса и в парке Сюста.