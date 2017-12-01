В парках Кесклинна можно получить бесплатные отражатели

Чтобы в темное время года было безопасно передвигаться, управа района Кесклинн положила начало новой традиции — раздаче отражателей, сообщает управа.

Отражатели ждут своих новых хозяев в Полицейском парке, в парке между улицами Койду и Техника и на ограждении детской игровой площадки в Кельдримяэ около улицы Иманта.

Управа района призывает всех у кого есть лишние отражатели также поделиться ими, оставив их на вышеупомянутых местах.