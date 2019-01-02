В память о решающих сражениях Освободительной войны состоятся народные походы

Народные походы ”До сих пор и не больше!” пройдут на четырех участках линии фронта Освободительной войны:

В 9:00 начнется поход от мемориального камня Приске до Лахингувялья. Протяженность маршрута — 9 километров. Поход проведет Свен Лукс. Дополнительная информация и регистрация на странице и по адресу электронной почты info@retkejuht.ee.

В 10:00 начнется народный поход от мызы Водья до Мюйслери. Протяженность маршрута — 15 километров. Дополнительная информация и регистрация на странице.

В 11:00 стартует поход от мемориального камня Айду до Садукюла. Протяженность маршрута — 10 километров. Дополнительная информация и регистрация по адресу ulle.ottokar@poltsamaa.ee или по телефону 5300 2557.

В 16:00 начнется поход от центральной площади Каркси-Нуйа до памятника Освободительной войне. Протяженность маршрута — 1 километр, предварительная регистрация не требуется.



С информацией о событиях, которые пройдут на исторической линии фронта Освободительной войны, можно ознакомиться на странице.

В память о происходивших 100 лет назад событиях Освободительной войны в 2019 году состоится серия событий ”Путь свободы”. Помимо народных походов состоятся и постановочные бои, а также памятные церемонии. Путь по Эстонии совершит и бронепоезд номер 7 Wabadus, который стартует 4 января из Кехра.

Период празднования столетнего юбилея Эстонской Республики продлится до 2 февраля 2020 года, когда будет отмечаться 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора. В 2019 году события ЭР100 сосредоточатся на сотой годовщине Освободительной войны Эстонии. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея приведена на странице.

Освободительная война в Эстонии велась за независимость страны с 28 ноября 1918 года по 3 января 1920 года с войсками Красной армии, и в июне-июле 1919 года шло противостояние подразделениям Прибалтийского ландесвера. В результате сражений Красная армия была вытеснена из Эстонии, и 2 февраля 1920 года Тартуским мирным договором была признана независимость Эстонии.

В память о сотой годовщине Освободительной войны до 2 февраля 2020 года состоятся различные мероприятия и памятные церемонии. 4 января 2019 года из Кехра начнет свой путь вдоль исторической линии фронта воссозданный бронепоезд номер 7 Wabadus и размещенная в нем выставка. По пути в Валга бронепоезд сделает несколько остановок, во время которых можно будет ознакомиться с выставкой, послушать концерты, а также посмотреть на постановочные бои.

Решающие бои Освободительной войны состоялись в период с 3 по 7 января 1919 года. 6 января отметим столетие этих событий народными походами и зажжением огня свободы. Мероприятия пройдут в местах исторической линии фронта и носят название ”До сих пор и не больше!”.