В Палдиски могут построить хранилище окончательного складирования ядерных отходов

В Эстонии планируют построить хранилище окончательного складирования радиоактивных отходов. В качестве наиболее вероятного места строительства рассматривается территория бывшего учебного центра атомного подводного флота СССР в городе Палдиски на полуострове Пакри.

Местные власти относятся к этому, скорее, положительно, сказал старейшина волости Ляэне-Харью Яаанус Саат службе новостей "Радио 4", передает rus.err.ee.

"Сейчас даже нельзя задавать такой вопрос — вы "за" или "против". Во-первых, следует дождаться результатов исследования. Во-вторых, промежуточное хранилище ядерных отходов в Палдиски существует уже многие годы. Мы смотрим, скорее, положительно на то, что государство хочет сюда инвестировать с тем, чтобы окончательно ликвидировать угрозу для окружающей среды, поскольку в долгосрочной перспективе промежуточное хранилище не является безопасным", — пояснил Саат.

Объект находится здесь с тех пор, как советские военные покинули учебный центр с ядерными реакторами. "Жители Палдиски знают о его существовании и отношение к тому, что проблема будет решена, скорее, положительное", — добавил он.