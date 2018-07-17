17.07.2018, 20:50

В Палдиски могут построить хранилище окончательного складирования ядерных отходов

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Paldiskis
PaldiskisFoto: Siim Lõvi

В Эстонии планируют построить хранилище окончательного складирования радиоактивных отходов. В качестве наиболее вероятного места строительства рассматривается территория бывшего учебного центра атомного подводного флота СССР в городе Палдиски на полуострове Пакри.

Местные власти относятся к этому, скорее, положительно, сказал старейшина волости Ляэне-Харью Яаанус Саат службе новостей "Радио 4", передает rus.err.ee.

"Сейчас даже нельзя задавать такой вопрос — вы "за" или "против". Во-первых, следует дождаться результатов исследования. Во-вторых, промежуточное хранилище ядерных отходов в Палдиски существует уже многие годы. Мы смотрим, скорее, положительно на то, что государство хочет сюда инвестировать с тем, чтобы окончательно ликвидировать угрозу для окружающей среды, поскольку в долгосрочной перспективе промежуточное хранилище не является безопасным", — пояснил Саат.

Объект находится здесь с тех пор, как советские военные покинули учебный центр с ядерными реакторами. "Жители Палдиски знают о его существовании и отношение к тому, что проблема будет решена, скорее, положительное", — добавил он.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


СТУДИЯ DELFI | Итоги саммита Путин-Трамп: куда подевался наглый "ковбой"?!

17.07.2018
16 июля в Хельсинки состоялся исторический саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Существует совершенно противоположные оценки его итогов, и сегодня свой взгляд на то, что же все-таки произошло в столице Финляндии в нашей студии изложил политолог Пеэтер Тайм. По мнению нашего гостя, американский президент оказался намного слабее своего российского коллеги и во многом предал интересы западного мира.
Подробнее

Зарабатывали как могли. Андрес Анвельт о фарцовщиках и проститутках в 80-е

17.07.2018
В этот раз я хочу обратиться к обстоятельствам, которые стали постепенно оказывать влияние на нашу жизнь и нашу безопасность. За криминогенными изменениями 80-х годов стоял целый ряд политических и экономических событий. Первым большим толчком стал стремительный старт развития ковбойского капитализма и его легализация в виде кооперативного (то есть элементарного) предпринимательства.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Рейс Nordica в Осло не только задержался, но и оставил часть багажа в Таллинне

17.07.2018
В понедельник Delfi написал Сергей, который должен был лететь на самолете Nordica из Таллинна в Осло. По его словам, рейс LO8133 был задержан на полчаса, а потом выяснилось, что большая часть багажа пассажиров осталась в Таллинне. Авиакомпания объясняет, что это сделали в целях безопасности.
Подробнее

Украинская полиция не исключает умышленного убийства эстонских туристов в Одессе

17.07.2018
На прошедших выходных в Одессе в номере одного из отелей были обнаружены тела двух граждан Эстонии в возрасте 29 и 30 лет. Вероятной причиной смерти эстонцев называют передозировку наркотиками.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100252
99,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
-15% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
126,65 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Jaipur
69,- €
27,60 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €

ФОТО С ВОЗДУХА: Заторов в Таллинне меньше, но районов масштабных дорожных работ лучше все равно избегать

17.07.2018
Сегодня утром Таллинский транспортный департамент совместно с полицией провел в утренние часы "пик" наблюдение с воздуха за местами, где обычно случаются заторы, и обнаружил, что на перекрестке Таммсааре-Тонди-Рахумяэ их нет вообще и в других местах движение стало более плавным, сообщает Раэпресс.
Подробнее


В среду в Нарве стартует крупнейший в Ида-Вирумаа музыкальный фестиваль, на который Министерство культуры недодало денег

17.07.2018
18-21 июля в Нарве впервые пройдет масштабный фестиваль Baltic Sun, который его организатор, известный эстонский музыкант с нарвскими корнями Олег Писаренко, надеется сделать традиционным. Олег говорит, что билеты продаются лучше, чем он предполагал, но большой проект, итоговый бюджет которого может достигнуть полумиллиона евро, сопряжен с большим финансовым риском, который усугубляется тем, что от государства организаторы получили гораздо меньше, чем было обещано.
Подробнее

Виновник тяжелой аварии в Ида-Вирумаа избежал уголовного наказания

17.07.2018
Вируский уездный суд по ходатайству прокуратуры прекратил уголовное производство в отношении мужчины, ставшего виновником аварии, в которой тяжело пострадал человек, сообщает "Северное побережье".
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ