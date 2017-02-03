В Пайкузе открылся первый в Эстонии полицейский тир, пригодный для проведения тактических учений

Сегодня в Пайкузе состоялось открытие тира колледжа полиции и пограничной охраны Академии государственной безопасности. Это первый в нашей стране тир, построенный с учетом потребности полиции в проведении тактических стрелковых учений. В новом тире можно максимально реалистичным образом имитировать экстренные ситуации, с которыми полицейские могут столкнуться в своей работе. В тире есть зона для стрельбы в трех направлениях — здесь можно выполнять упражнения по передвижению в разных направлениях, пользуясь транспортными средствами и прочими вещами.

”Я горжусь тем, что кадеты нашего колледжа полиции и пограничной охраны смогут отныне оттачивать свое мастерство в таком тире мирового уровня. Новый тир в Пайкузе принесет пользу не только кадетам — им также будут пользоваться работники Ляэнеской префектуры и других структур государственной безопасности”, — заявил министр внутренних дел Андрес Анвельт.

”Открытия этого тира ждали не только кадеты, но и чиновники Департамента полиции и пограничной охраны”, — отметил генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер. — Работники Ляэнеской префектуры до сих пор упражнялись в стрельбе в весьма стесненных условиях, но теперь они могут посещать отличный тир в Пайкузе. Новый тир нужен и полицейским группам быстрого реагирования — здесь они могут симулировать всевозможные тактические ситуации, что далеко не всегда удается сделать в обычных условиях”.

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”Все мы хотим, чтобы полицейскому никогда не пришлось воспользоваться огнестрельным оружием. Но для спасения жизней полицейский должен уметь использовать огнестрельное оружие, и делать это без колебаний, уверенно и правильно”, — пояснила ректор Академии государственной безопасности Катри Райк.

”Новый тир позволяет упражняться не только в стрельбе, но и в урегулировании сложных кризисных ситуаций — с сотрудничеством между чиновниками разных ведомств, с оперативным реагированием на меняющиеся обстоятельства. Иными словами, теперь статичное упражнение в стрельбе можно превратить в динамичное учение для разбора актуальной проблемы”.

Тир колледжа полиции и пограничной охраны Академии государственной безопасности в Пайкузе представляет собой сочетание наилучших свойств тира под крышей и стрельбища под открытым небом: в помещении обеспечен постоянный приток свежего воздуха и можно стрелять из любого используемого полицией огнестрельного оружия (от компактных пистолетов до длинных винтовок) на дистанциях от 1 до 50 метров. В этом тире обеспечивается и повышенный уровень безопасности, причем в зоне под крышей можно в любую погоду проводить тактические учения со стрельбой в диапазоне 180 градусов.

