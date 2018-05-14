14.05.2018, 14:00

В отношении тысячи отсутствовавших на учениях "Еж" резервистов начнут дело о проступке

 (78)
rus.delfi.ee
EST 4
Suurõppus Siil kogunemine Võrus
Suurõppuse Siil kogunemine VõrusFoto: Hendrik Osula

В отношении тысячи резервистов, не явившихся на крупномасштабные учения Сил обороны Siil-2018 ("Еж"), начнут дело о проступке. В целом, Силы обороны оценивают процент участвовавших в учениях как хороший.

ТОП

"На учения Siil и прошедшие в их рамках дополнительные учебные сборы Okas призвали более 6500 резервистов и входящих в подразделения, сформированные на базе Кайтселийта. На место прибыли почти 4800 человек. Не принимали участия 1700 вызванных на учения, из них 700 были освобождены по решению командира подразделения. В отношении 1000 человек начнут делопроизводство, чтобы выяснить причины неявки. 700 освобожденных также должны обосновать свое отсутствие", — сказал ERR майор Арво Йыэсалу из пресс-службы главного штаба Сил обороны.

По словам Йыэсалу, числом участников учений Siil можно быть довольным: "Процент участия на основании этих цифр составляет 74%, что можно истолковать как хороший результат. Также важно и то, что 700 человек связались со своим резервным подразделением и объяснили, почему они не смогут участвовать в учениях, то есть они поняли, что они важны для своего подразделения. Важно общаться с Силами обороны и своим подразделением".

Крупномасштабные учения Siil проходили со 2 по 14 мая по всей Эстонии. Ведущая роль при исполнении задач была у Кайтселийта.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В отношении тысячи отсутствовавших на учениях "Еж" резервистов начнут дело о проступке

14.05.2018
В отношении тысячи резервистов, не явившихся на крупномасштабные учения Сил обороны Siil-2018 ("Еж"), начнут дело о проступке. В целом, Силы обороны оценивают процент участвовавших в учениях как хороший.
Подробнее

Водитель: Винк воровал в TAK на глазах у всех

14.05.2018
Роскошной жизни заместителя главы подразделения ремонта автобусов Яануса Винка пришел конец: соответствующие органы арестовали как минимум 70 транспортных средств и установили ипотеку на девять недвижимых вещей, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


Полиция больше не получала заявлений в отношении обвиняемого в домогательствах Игоря Манга

14.05.2018
К полудню понедельника в отношении астролога Игоря Манга полиции не поступало новых заявлений, поэтому на данный момент остается лишь одна заявление. Ранее Манга клиентки обвиняли в домогательствах.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Сергей Скрипаль приезжал в Эстонию обучать местных агентов

14.05.2018
В понедельник издание New York Times написало о том, что отравленный Сергей Скрипаль приезжал в Эстонию и Чехию делиться с местными шпионами ”информацией об особенностях российской разведки”, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

Э-понедельник: где сегодня особенно выгодные предолжения, а где смехотворные скидки?

14.05.2018
В течение всего сегодняшнего дня Союз интернет-торговли Эстонии организует Э-понедельник, что означает скидки во многих местных интернет-магазинах. Delfi Kasulik сделал обзор сегодняшних предложений.
Подробнее

-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
151,20 €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106512001
128,70 €
77,22 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012004
135,- €
81,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




В интернете выставлено на продажу уникальное "шпионское кольцо КГБ"

14.05.2018
Канадский коллекционер выставил на продажу уникальное золотое кольцо со встроенным фотоаппаратом, которым, как он считает, пользовались советские шпионы. Правда, подтвердить это он не может.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Интерьер за три копейки: что стоящего можно найти в таллинских комиссионках

14.05.2018
Мода на вторичное использование и богемный стиль как нельзя кстати тем, кто не хочет много тратить на аксессуары для дома. Вот подборка реальных вещей, купленных в таллинских комиссионках за последнее время.
Подробнее