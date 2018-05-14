14.05.2018, 14:00

В отношении тысячи отсутствовавших на учениях "Еж" резервистов начнут дело о проступке

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rus.delfi.ee
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Suurõppus Siil kogunemine Võrus
Suurõppuse Siil kogunemine VõrusFoto: Hendrik Osula

В отношении тысячи резервистов, не явившихся на крупномасштабные учения Сил обороны Siil-2018 ("Еж"), начнут дело о проступке. В целом, Силы обороны оценивают процент участвовавших в учениях как хороший.

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"На учения Siil и прошедшие в их рамках дополнительные учебные сборы Okas призвали более 6500 резервистов и входящих в подразделения, сформированные на базе Кайтселийта. На место прибыли почти 4800 человек. Не принимали участия 1700 вызванных на учения, из них 700 были освобождены по решению командира подразделения. В отношении 1000 человек начнут делопроизводство, чтобы выяснить причины неявки. 700 освобожденных также должны обосновать свое отсутствие", — сказал ERR майор Арво Йыэсалу из пресс-службы главного штаба Сил обороны.

По словам Йыэсалу, числом участников учений Siil можно быть довольным: "Процент участия на основании этих цифр составляет 74%, что можно истолковать как хороший результат. Также важно и то, что 700 человек связались со своим резервным подразделением и объяснили, почему они не смогут участвовать в учениях, то есть они поняли, что они важны для своего подразделения. Важно общаться с Силами обороны и своим подразделением".

Крупномасштабные учения Siil проходили со 2 по 14 мая по всей Эстонии. Ведущая роль при исполнении задач была у Кайтселийта.

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