В Отепя пройдет десятый Европейский банный марафон

Европейский банный марафон — это увлекательная игра по ориентированию. Команда из четырех человек должна посетить каждую назначенную на карте баню в окружности Отепя как можно быстрее. Члены команды должны находиться в бане не менее 3 минут, посещать проруби и горячие бочки. Участие платное, билет для команды стоить 70 евро. Билеты можно приобрести с 4 января 2019 в Piletilevi.

Команда должна взять с собой билет купленный из Piletilevi. Каждый член команды заполняет регистрационный лист, затем получает специальный браслет, чипы для ориентирования и специальное приложение для телефона, чтобы скачать ориентировочную карту. При регистрации необходимо внеси депозит наличными в размере 35 евро за чип. При возврате чипа депозит возвращается.

Финиш открыт до 17.30 в спортивном центре Кяэрику. В рейтинге соревнований примут участие все команды из 4 человек, которые посетили все бани, отмеченные на карте икоторые, придут на финиш в 17.30. Команды, которые придут позднее, будут внесены в список ”любителей бани”, и они не войдут в рейтинговый список. Любимая баня будет избираться командами, которые посетили все бани.