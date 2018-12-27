В Отепя пройдет десятый Европейский банный марафон

Десятый Европейский банный марафон стартует на центральной площади Отепя 2 февраля 2019 года в 12.00. Регистрация открыта в Отепяском Центре культуры с 9.00 до 11.30.
Европейский банный марафон — это увлекательная игра по ориентированию. Команда из четырех человек должна посетить каждую назначенную на карте баню в окружности Отепя как можно быстрее. Члены команды должны находиться в бане не менее 3 минут, посещать проруби и горячие бочки. Участие платное, билет для команды стоить 70 евро. Билеты можно приобрести с 4 января 2019 в Piletilevi.
Команда должна взять с собой билет купленный из Piletilevi. Каждый член команды заполняет регистрационный лист, затем получает специальный браслет, чипы для ориентирования и специальное приложение для телефона, чтобы скачать ориентировочную карту. При регистрации необходимо внеси депозит наличными в размере 35 евро за чип. При возврате чипа депозит возвращается.
Финиш открыт до 17.30 в спортивном центре Кяэрику. В рейтинге соревнований примут участие все команды из 4 человек, которые посетили все бани, отмеченные на карте икоторые, придут на финиш в 17.30. Команды, которые придут позднее, будут внесены в список ”любителей бани”, и они не войдут в рейтинговый список. Любимая баня будет избираться командами, которые посетили все бани.
Золотой спонсор Европейского банного марафона — Lemmik Mees OÜ, который вручает главный приз –баню-бочку. Наши спонсоры — A. Le Coq и Vytautas. I-III места будут определяться путем проведения жребия из списка первых 30 команд. Владельцы бани также могут выдавать специальные призы для своей любимой команды.
”В этом году мы будем использовать чипы для спортивного ориентирования. Это помогает нам лучше получать окончательные результаты и более комфортно для участников”, пояснил руководитель культурного центра Отепя Йорма Рийвальд.
”Количество участников — в прошлом году более 900 человек — показывает большой интерес к этому событию не только в Эстонии. Мы очень рады принять всех поклонников горячей бани”.
После веселого спортивного ориентирования все участники 0встречаются ночном клубе Comeback Otepää, где будет выступать Эстонская суперзвезда Танэл Падар.
Европейский банный марафон организуют Отепяский культурный центр, волость Отепя и владельцы баней региона Отепя.