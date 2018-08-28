В основной школе хотят отменить выпускные экзамены, в гимназии — вернуть экзамены по выбору

Цель изменений — предлагать более разнообразную и качественную обратную связь для планирования и проведения учебной работы в основных школах, слежения за результативностью школ, а также оптимизировать связанную с тестированием нагрузку школ и учеников.

Министерство хочет отменить выпускные экзамены и уровневые работы в основной школе в нынешнем виде. Условия окончания основной школы и в дальнейшем устанавливали бы в государственной учебной программе, но право и компетенция решать, прошел ли ученик учебную программу, получил ли основное образование и выполнил ли условия окончания, были бы в дальнейшем у школы.

Система государственных экзаменов, которые сдают по окончании гимназии, сейчас сосредоточена на трех предметах, это эстонский язык, математика и иностранный язык, и не дает ни абитуриенту, ни школе, ни государству обратной связи о результатах обучения по другим предметам.

Поэтому министерство хочет расширить выбор экзаменов, предлагая выпускникам гимназии экзамены по выбору по разным предметам.

Окончательное решение об изменениях примет Рийгикогу.