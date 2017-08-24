В одном черном-черном доме... Страшилки и мифы нового здания суперминистерства

Обитатели нового суперминистерства только знакомятся с высокотехнологичным домом и уже обнаружили несколько ”сюрпризов”, например — самопроизвольное выключение света, пишет Eesti Päevaleht.

Разместивший пять министерств дом совсем недавно распахнул двери, но уже успел обрасти слухами. Так, говорят, что вечером в здании самопроизвольно выключается свет. Однажды одному из министров, отправившемуся в туалет, из-за этого даже пришлось доделывать дела в кромешной темноте. Еще один казус (правда, не связанный с электричеством) произошел, когда один из сотрудников во второй рабочий день пришел на место и вроде бы даже нашел свой стол, но, когда стали приходить коллеги, выяснилось, что он перепутал этажи и министерства.

В новом здании нет настольных телефонов. Звонки либо поступают через специальное программное обеспечение, либо перенаправляются на мобильный.

Многие шутят, что на строительство ушло столько денег, что теперь государство не может позволить себе даже занавесок. Действительно, многие работники были вынуждены соорудить руло из оставшихся после переезда коробок и других подручных материалов.



На этом бытовые проблемы не заканчиваются: например, лифт обитателям дома иногда приходится ждать и по десять минут. ”Еще я слышала, будто здесь такие низкие потолки, что высокие женщины не могут ходить на каблуках”, — сказала административный директор объединенного министерства Мерилин-Сирет Сахку во время экскурсии по зданию и посмотрела на потолок: расстояние до него — приличное. Вне зависимости от того, какой высоты каблуки она надела бы.

Остальные слухи действительно имеют под собой почву, но всему есть свое объяснение. Так, министру Урмасу Рейнсалу пришлось закрыть окно картоном, потому что заказанные для него руло еще не пришли. Изначальный проект оконных покрытий вообще не предусматривал, но когда по завершению строительства стало ясно, что солнце все-таки мешает работать за компьютером, было решено в срочном порядке провести гостендер. А пока — временные меры.

Что касается истории с выключением света, то речь идет о банальной экономии энергии: в шесть часов вечера освещение по всему зданию гаснет автоматически, поскольку многие работники, уходя домой, забывают выключить в офисе свет. Для тех, кто решит задержаться на работе, на каждом этаже установлен специальный выключатель, при помощи которого можно включить свет еще на час.

Недочеты в работе лифта и вентиляции объясняются тем, что все системы в новом здании пока находятся в т. н. стадии настройки, а отсутствие настольных телефонов — наличием более современных и эффективных технологий.