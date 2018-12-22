22.12.2018, 15:25

В общеэстонском танце 31 декабря движения остальным участникам будут показывать более 2000 человек

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rus.delfi.ee
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EV 100 avaüritusel süüdati küünlad ja tantsiti Kuressaares
EV 100 avaüritusel süüdati küünlad ja tantsiti KuressaaresFoto: Irina Mägi

31 декабря состоится общеэстонское исполнение совместного танца акции ”Эстония танцует”. К акции уже присоединилось более 2000 любителей танцев, которые будут показывать танцевальные движения остальным участникам. Последний совместный танец ”Эстония танцует” будет исполнен на 16 городских площадях Эстонии, всеобщие репетиции танца состоятся в 14:00 в последний день года.

”Радость, получаемая от танца, заразительна. К участию в совместном танце на городских площадях ”Эстония танцует” остальных участников ожидают уже более 2000 танцоров, которые обучат движениям всех желающих”, — сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ.

По словам руководителя акции ”Эстония танцует” Райдо Бергштейна, вся Эстония находится в ожидании крупнейшего совместного танца. ”В 14 часов последнего дня года все любители танцев соберутся в 16 городах Эстонии. В течение часа все желающие будут обучены танцевальным движениям, после чего и состоится совместное исполнение танца”, — добавил Бергштейн.

Совместное исполнение танца ”Эстония танцует” состоится 31 декабря одновременно на 16 городских площадях: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Вильянди, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла и Хаапсалу. В 14:00 там же все желающие будут обучены танцевальным движениям, а в 15:00 состоится совместное исполнение танца.

Совместный танец поставлен на основе четырех танцев акции ”Эстония танцует”. Хореографами являются Теэт Каськ, Арго Лийк, Кюлли Роосна и Кеннет Флак, а также Лийза Лайне. Построение танца можно посмотреть на странице.

Организаторами акции ”Эстония танцует” являются Эстонское танцевальное агентство и Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация (ERR) в сотрудничестве с организационной командой ЭР100. В юбилейном году в рамках акции ”Эстония танцует” было подготовлено более ста танцев, которые можно посмотреть на странице.

31 декабря в 15 городах по всей Эстонии состоится также праздник окончания юбилейного года ”Вперед на все сто, Эстония!”. Окончание юбилейного года будет одновременно праздноваться в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла и Хаапсалу.

В 2018 году Эстонской Республике исполнилось 100 лет. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея приведена на странице www.ev100.ee.

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