В общеэстонском танце 31 декабря движения остальным участникам будут показывать более 2000 человек

Совместное исполнение танца ”Эстония танцует” состоится 31 декабря одновременно на 16 городских площадях: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Вильянди, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла и Хаапсалу. В 14:00 там же все желающие будут обучены танцевальным движениям, а в 15:00 состоится совместное исполнение танца.

Совместный танец поставлен на основе четырех танцев акции ”Эстония танцует”. Хореографами являются Теэт Каськ, Арго Лийк, Кюлли Роосна и Кеннет Флак, а также Лийза Лайне. Построение танца можно посмотреть на странице.

Организаторами акции ”Эстония танцует” являются Эстонское танцевальное агентство и Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация (ERR) в сотрудничестве с организационной командой ЭР100. В юбилейном году в рамках акции ”Эстония танцует” было подготовлено более ста танцев, которые можно посмотреть на странице.

31 декабря в 15 городах по всей Эстонии состоится также праздник окончания юбилейного года ”Вперед на все сто, Эстония!”. Окончание юбилейного года будет одновременно праздноваться в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла и Хаапсалу.

В 2018 году Эстонской Республике исполнилось 100 лет. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея приведена на странице www.ev100.ee.