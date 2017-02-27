В обход налогов и с помощью рэкетиров. Как таможенник и спортсмен в Эстонию ”польское масло” поставляли

Из Польши в Эстонию прибыли без уплаты налогов минимум 70 полных фур топлива. Большую часть суммы коррумпированный чиновник не получил — ”коллеги” оставили его с носом. В этой преступной схеме правой рукой таможенного чиновника был пятикратный чемпион Эстонии по борьбе, пишет Eesti Päevaleht.

В начале февраля вступило в силу постановление Харьюского уездного суда: в неоднократном требовании и получении взятки был признан виновным бывший ведущий инспектор Пыхьяской службы мобильного контроля отдела организации таможенного ведомства Налогово-таможенного департамента Прийт Роостфельдт, а также в получении взятки и посредничестве во взяточничестве — Валерий Колесник. Уроме того, Колесник — пятикратный чемпион Эстонии по греко-римской борьбе в 1988-1992 годах — признан виновным в хранении и поставках контрабандного алкоголя в крупном количестве.

Все началось в апреле 2013 года, когда в КаПо сообщили, что таможенный чиновник Роостфельдт вместе с Колесником организовали преступную схему. Бизнесмены, занимающиеся организацией топливных перевозок с польского завода Chemnaft в Эстонию, через Колесника платят Роостфельдту деньги, и он заботится о том, чтобы автомобили не проверяли. Таким образом они уходят от акцизов: по бумагам, они везут необлагаемое налогом масло. КаПо представило госпрокуратуре презентацию с кодовым названием ”Польское масло”, и следствие началось.

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Уже из телефонного звонка, совершенного в мае 2013 года, стало ясно, что Роостфельдт ведет рискованную двойную игру. Главный специалист отдела информации, производивший анализы риска, сообщил Роостфельдту, что нашлась ошибка. ”Мы получили уйму номеров, привозивших топливо из Польши. Мне не верится, что все они у тебя”, — сказал главный специалист. Роостфельдт умело выкрутился, и коллеги продолжили разговор на рабочие темы: как выйти на след возможных обманщиков. Главный специалист и не подозревал, что главный герой-обманщик — на том конце телефонного провода.

Палки — в колеса

К моменту этого разговора в тайном бизнесе Роосфельдта и Колесника возник спад. Пару недель назад в Пярну полиция задержала одно транспортное средство, чего, по договоренности, не должно было происходить.

Это и еще одно задержание — также в Пярну — освещалось в прессе: в статье Налогово-таможенный департамент презентовал эти случаи как служебную победу. С задержанной цистерны государство недополучило тысячи евро налогов.

Задержание этого автомобиля организовал Роостфельдт. Он оставил в инфосистеме заметку: данное авто следует проверить. Целью этого ответного хода было показать, что если причастные не будут платить ему обговоренную сумму, он начнет вставлять палки в колеса фурам ”с польским маслом”. Поначалу чиновник просил 300 евро за фуру. Потом цена выросла до 1 000.

Глубоко копают

В июне, когда Роостфельдт и Колесник встретились, Колесник поинтересовался: можно ли снова ездить после инцидента. ”Черт, сейчас нельзя. Очень глубоко там копают”, — нервно сообщил таможенный чиновник. ”Кто копает, налоговая, что ли?” — поинтересовался Колесник. ”Ну, да, мы. Вижу, что все в погонах у нас там носятся”, — ответил Роостфельдт.

”Нет смысла просто так рисковать”, — добавил он. ”Нет смысла — это да, но деньги нужны”, — парировал Колесник. Обильно матерясь, Роостфельдт проклинал чересчур болтливого Зазу — участника их схемы, связанного с инцидентом в Пярну.

Не вдаваясь в подробности, для простоты истории не рассказывая о теневых фирмах, компаниях дельцов со славянскими именами, перенесемся в осень 2013 года: тогда началось повторное давление. Роостфельдт начал понимать, что его водят за нос. Он узнал, что с января по май из Польши в Эстонию прибыли 70 фур топлива, однако, вместо 50 000 — 60 000 евро он получил лишь 15 000.

Чиновник приказал Колеснику требовать с польского посредника недополученную сумму, увеличив ее до 100 000 евро, и пригрозить принявшей топливо эстонской фирме. В противном случае могут рассказать обо всей этой схеме налоговой.

Колесник проехал через Прибалтику и Польшу, ведя жаркие беседы с посредниками по Skype и телефону. Слушал брань. После этого ему пришлось подослать двух известных вымогателей, проплаченных Роостфельдтом, к дверям нужных людей. Один из них — неоднократно наказанный, в том числе и за вымогательство, и бывшая ключевая фигура эстонской оргпреступности Станислав Волков.

Колесник сделал, что мог, но денег или долей в теневых фирмах ему выбить не удалось. Даже при помощи рэкетиров.

Устроил раздрай

Роостфельдта это так выбесило, что на одной декабрьской встрече с Колесником он устроил феерический раздрай своему мальчику на побегушках, и через него — другим участникам сделки. Колесник, в надежде, что вот-вот сейчас обо всем договорятся, просил Роостфельдта ”не убивать дело”. ”Мы еще будем вас убивать”, -крикнул чиновник. ”Ну, так убивайте”, — ответил Колесник. ”Вы д******ы. Не держите слова”,- продолжил таможенник. ”Ну, убивайте”, — повторил посредник. ”Я лично отрежу тебе яйца”, — пообещал Роостфельдт. ”Ну, давай”, — прозвучало в ответ. ”Я целый год жду из-за тебя, б***ь. Ты — конкретный идиот, Валера”.

Поскольку с топливным бизнесом возникли трудности, в зимние месяцы мужчина начали заниматься контрабандой алкоголя. Роостфельдт поделился с Колесником информацией: что он знал о методах и тактике обнаружения перевозок контрабандного алкоголя. В январе 2014 года Колесник несколько раз и на разных автомобилях перевез из Латвии в Эстонию, к себе домой, примерно 400 литров спирта. Хотя мужчины и знали все ”штучки” налоговой, они не учли работу КаПо, чьи сотрудники через неделю после последней загрузки провели обыски в домах Колесника и Роостфельдта и арестовали обоих.

Из судебного дела следует, что Роостфельдта вынудили действовать долги. Во-первых, он сам указал на это в одной из бесед с Колесником. Во-вторых, он, помимо ипотеки, набрал SMS-кредитов под бешенный процент. В-третьих, один его знакомый на допросе рассказал, что дал Роостфельдту в долг на покупку квартиры еще во времена эстонской кроны 500 000 крон. Договор не заключали: он знал как Роостфельдта, так и его жену. Так и быть: купить квартиру надо было быстро. Сначала Роостфельдт пообещал вернуть долг в течение пары дней, но первый возврат денег после неоднократный напоминаний знакомый получил лишь год спустя: Роостфельдт якобы вернул ему 200 000 крон. Знакомый был упрям и продолжал требовать деньги, Роостфельд обещал, мол, сейчас-сейчас. Следующую часть денег пришлось ждать годами: то есть до осени 2013 года. Тогда Роостфельдт вернул ему 5 000 евро, то есть менее 80 000 крон. Тогда же чиновник получил и взятку.

Виновым себя не считает

На допросе Роостфельдт отказался давать показания. Также и Eesti Päevaleht он не пожелал добавить ничего, кроме того, что написано в деле. ”Я считаю это дело для себя закрытым. Виновным себя не считаю, на согласительное производство пошел для того, чтобы жить дальше”, — объяснил Роостфельдт.