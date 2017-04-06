В Нью-Йорке снова проходят дни эстонской культуры

Вчера в Нью-Йорке начались дни эстонской культуры, которые проходят уже в 47 раз. В этом году дни культуры продлятся до 9 апреля, и на них выступят, например, Таллиннский городской театр с постановкой "Кто боится Вирджинию Вульф", хор WAF, La La Ladies, Отт Лепланд и Таня Михайлова.

Дни культуры откроются выставкой живописи Уно Хабакукка "Исчезающие черты" и экспозицией главного организатора дней культуры Кадри Напритсон-Акуна "47 лет дней культуры".

По словам руководителя отдела внешних связей Министерства культуры Кадри Яаурам, программа этого года очень разнообразна. "Мы рады, что мы снова можем поддержать дни культуры и помочь нашим соплеменникам привнести то новое и интересное в культурное пространство Эстонии, что сподвигает их говорить", — сказала Яурам.

В рамках дней культуры, наряду со всеми прочими выступлениями, будут представлен мюзикл на эстонскую тематику "Невинность" авторства Дэвида Остина и Алари Коэля . Лекции будут вести искусствовед Хейе Трейер, журналист и фотограф Прийт Весилинд и эксперт в области э-государства Эстонии Ханнес Асток. Будет показан фильм "Говорят, что помидорам нравится рок-музыка" ("Räägitakse, et tomatid armastavad rokkmuusikat") и "Американское лето" ("Ameerika Suvi"). Для детей под руководством писателя и иллюстратора Пирет Рауд и писателя Кятлин Вайнола будет проведена мастерская по написанию и иллюстрации.

По словам главного организатора дней культуры Кадри Напритсон-Акуна, они получили множество писем поддержки, а также пожертвований со всего мира для организации этих дней. "Такая поддержка стала для нас огромной мотивацией и помощью в самые тяжелые организационные моменты", — заявила Напритсон-Акуна.